Geroyeerde Farid Azarkan: ‘Geen duizend Selçuks krijgen mij weg’

Om 14.00 uur vanmiddag zit hij gewoon weer in de blauwe banken van de Tweede Kamer, tijdens het zoveelste coronadebat, het woord te voeren namens Denk. “Ik ga niet weg. Ik ben Denk en blijf Denk”, zei de geroyeerde Farid Azarkan woensdagmiddag in een persoonlijke videoboodschap aan fractiegenoot en partijvoorzitter Selçuk Özturk. Die ontnam hem eerder die ochtend nog zijn lidmaatschap. Maar, zei Azarkan, “geen duizend Selçuks krijgen mij weg. Ik ben door 62.000 kiezers gekozen en niet door jou. Dat heet democratie.”

Woensdag 6 mei begint onstuimig voor Denk. Die ochtend laat het afgeslankte partijbestuur – dat sinds dit weekend uit slechts twee leden bestaat – in een persbericht weten dat het fractieleider Azarkan uit de partij heeft gezet. Azarkan zelf ontvangt een brief met daarin een lange opsomming van zijn ‘gedragingen die de partij schade berokkenen’. De fractieleider zou handelen ‘in strijd met het belang van Denk’, zich niet aan gemaakte afspraken houden en de partij ‘bij voortduring op onredelijke wijze hebben benadeeld’.

Azarkan zou zijn verenigingscontributie van 12 euro per jaar niet hebben betaald, en hij weerhield Öztürk ervan de ontstane onmin tussen hem en Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu weg te nemen. En als de partij eind maart wordt getackeld door een vermeende zedenkwestie, is het Azarkan die verder onderzoek naar de zaak verhindert, schrijft het partijbestuur. Niet alleen het bestuur, ook lokale fractievoorzitters ervaren Azarkans leiderschap als bedreigend, schrijven voorzitter Öztürk en secretaris Zahir Rana.

Een tweede broedermoordaanslag

Een paar uur nadat het persbericht in hun mailbox verschijnt, scharen bijna alle lokale bestuurders zich in een ruim drie minuten durend YouTube-filmpje achter Azarkan. De fractievoorzitters van Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Arnhem, Eindhoven, Utrecht, Enschede en nog een paar andere steden zeggen allemaal: “Ik sta honderd procent achter mijn politiek leider Farid Azarkan.” Ze spreken van een kamikaze-actie van Öztürk, noemen de ontwikkelingen binnen de partij ‘onacceptabel’ en zeggen ‘teleurgesteld’ te zijn.

Ook op het Twitteraccount en de Facebookpagina van de politieke beweging klinkt de steun voor Azarkan door. De ontsteltenis van Kamerlid Kuzu, die het royement op Twitter ‘krankzinnig’ noemt, wordt geretweet. Net als het YouTube-filmpje. Kuzu, tot 21 maart nog fractievoorzitter, rept van ‘een tweede broedermoordaanslag door Öztürk’ en noemt de partijvoorzitter ‘rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent’.

Het moddergevecht

Al sinds eind maart lopen de ruzies binnen Denk hoog op. Kort daarvoor kondigt partijleider Kuzu zijn vertrek aan. Hij treedt terug als fractieleider en zegt de politiek na de Tweede Kamerverkiezingen vaarwel. Vanwege persoonlijke omstandigheden. Maar een onthulling van HP/De Tijd werpt een ander licht op die verklaring. Kuzu zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’, bij een vrouwelijke collega met wie hij eerder een buitenechtelijke affaire had.

Vlak daarna begint het openlijke moddergevecht. Öztürk zegt via het partijbestuur dat Kuzus gedrag niet rijmt met de kernwaarden van Denk. Kuzu klaagt op zijn beurt over politieke broedermoord, stelt dat zijn vroegere strijdmakker Öztürk hem politiek wil lynchen. De kersverse partijleider Azarkan hoopt rust in de tent te brengen en roept het partijbestuur op af te treden. “Ik heb gemerkt dat het bestuur, omdat het onderdeel is van de situatie, niet in staat is leiding te geven.” In korte tijd stappen drie bestuursleden op. Ook de leden en jongerenafdeling Oppositie dringen aan op een nieuw bestuur. Maar Öztürk wijkt van geen kant aan, dringt aan op intern onderzoek naar het functioneren van ‘zijn’ bestuur. Aangestuurd door het bestuur zelf. Wat volgt is meer frictie.

Selçuk Öztürk houdt zich stil na zijn nauwelijks gesteunde royement. “Selçuk, ouwe boef”, begint Azarkan zijn videoboodschap nog enigszins liefkozend. “Ik zei altijd: je bent een boefje maar geen verrader toch?” Liefkozend blijft het niet. “Je maakt de partij kapot”, zegt Azarkan, en: “Het is klaar, maak plaats. Doe het voor alle leden en kiezers die zien hoe je elke keer de partij weer beschadigt.”

