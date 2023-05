Gemeenten zitten klem bij huisvesting statushouders

Wethouder Rainier Schuurbiers lacht een bitter lachje. “Gelukkig zijn we van die hatelijke nul af”, zegt hij aan de telefoon. In april hielp zijn gemeente Woensdrecht precies één vluchteling aan een woning. Dus staat de teller in de Brabantse gemeente niet meer op nul, maar nog wel dik in het rood. En dat weet de wethouder ook.

Iedere gemeente moet halfjaarlijks naar rato van grootte een vooraf bepaald aantal erkende vluchtelingen huisvesten, statushouders in jargon. Woensdrecht moet voor juli in totaal 27 statushouders een woning aanbieden. Dat gaat nog niet zo lekker. “Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen”, zegt Schuurbiers.

Hij somt de problemen op: de gemeente Woensdrecht bezit zelf geen huizen en is dus afhankelijk van woningcorporaties. Maar de gemeente kent weinig sociale huur (17 procent van alle woningen, tegen 34 procent landelijk). Extra bouwen zou een oplossing zijn, ware het niet dat nieuwbouw vanwege stikstofregels stilligt in de gemeente. “We schuren hier tegen Natura 2000-gebied aan en hebben tegelijk te maken met een grote hoeveelheid stikstofneerslag uit België. Oftewel: we zitten klem.”

De koek is een keer op

Schuurbiers haast zich om te zeggen dat de gemeente Woensdrecht vorig jaar de achterstand nog wist in te lopen en erin slaagde om genoeg vluchtelingen te huisvesten. Maar de koek is een keer op.

Door een inhaalslag in veel gemeenten werd vorig jaar vrij onverwacht een voorsprong opgebouwd bij de huisvesting van statushouders. Zo ook in Woensdrecht. Maar die voorsprong is na vier maanden in rook opgegaan en omgezet in een achterstand, zo blijkt uit cijfers die maandelijks door de overheid worden opgesteld.

Het is weliswaar een momentopname, maar om dit half jaar op koers te blijven, hadden gemeenten gezamenlijk nu zo’n 13.000 statushouders moeten huisvesten. De teller staat op 9.000. Iedere provincie (de gemeenten opgeteld) loopt achter, met als negatieve uitschieters Flevoland, Friesland en Noord-Holland.

Statushouders houden opvangplekken bezet

Ziehier een van de vele problemen van staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Zijn belangrijkste streven is te voorkomen dat de opvang van asielzoekers deze zomer weer vastloopt – voor zover daar nu al geen sprake van is. Daarvoor loopt hij stad en land af, op zoek naar extra opvangplekken.

Kiezels in de schoenen van Van der Burg zijn de statushouders. Een op de drie opvangplekken wordt bezet gehouden door een vluchteling die wacht op een woning. En ondanks de inhaalslag vorig jaar, neemt hun aandeel in de opvang niet af – als gevolg van het groeiende aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, en dat hier meestal mag blijven.

Voor gemeenten lijkt het plafond in zicht. In heel 2023 moeten gemeenten voor 48.000 vluchtelingen een huis vinden, meer dan een verdubbeling van de 23.000 vorig jaar. Dat is een ‘ongekend grote opgave’, schreef de Vereniging Nederlandse Gemeenten begin mei. De VNG noemt de situatie ‘zeer ingewikkeld’ en wijst op de overspannen woningmarkt en het feit dat gemeenten meer dan alleen statushouders moeten huisvesten.

Een dilemma bij elk huis dat vrijkomt

Vraag het wethouder Frank van Liempdt van de gemeente Stichtse Vecht (Utrecht). Op zijn lijstje met spoedzoekers staan onder meer een gezin met twee kinderen, dat nu bij opa en oma op zolder leeft, en een gescheiden vrouw met twee kinderen die zonder woning op straat staan. Bij elk huis dat vrijkomt is er dat dilemma: gaat het naar een spoedzoeker of een statushouder?

Dit jaar moet de gemeente bijna 200 statushouders huisvesten. De teller stond 1 mei op 16. “Het wordt langzamerhand ondoenlijk voor gemeenten om de verhoogde taakstelling te realiseren”, zegt Van Liempt. Zijn oplossing is nieuwbouw. “Daar zijn we druk mee bezig, maar dat kost tijd.”

Provincies houden toezicht op de taakstelling. Als een gemeente niet levert, kan een provincie ingrijpen en zelf woningen aanwijzen. Dat dreigt in bijvoorbeeld Almere. De gemeente begon dit halfjaar met een achterstand van 32 vluchtelingen en moet dit half jaar opgeteld 293 statushouders een woning bieden. De teller staat pas op 71, met nog twee maanden voor de boeg.

Tienpuntenplan in de gemeenteraad

Eind april werd Almere door de provincie Flevoland gesommeerd om met een plan van aanpak te komen. Vorige week werd een tienpuntenplan door de gemeenteraad besproken. Een van de maatregelen is dat tot het eind van het jaar maandelijks minimaal dertig sociale huurhuizen naar vluchtelingen gaan.

“Almere worstelt hier enorm mee”, zegt een woordvoerder. Het steekt het Almeerse bestuur dat bij de taakstelling voor de huisvesting van statushouders geen rekening wordt gehouden met andere inspanningen van de gemeente. In Almere staat namelijk een groot asielzoekerscentrum (800 plekken), er wordt gepraat over nóg een opvanglocatie in een leegstaande gevangenis en de gemeente vangt naar verhouding veel Oekraïners (bijna 1700) op.

Een meer evenredige spreiding van de last zou eerlijker zijn, meent Almere. “Maar er is alsnog de intentie om het rond te krijgen”, benadrukt de woordvoerder.

