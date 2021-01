Gemeenten zeggen vertrouwen in Belastingdienst op

Volgens de gemeenten brengt de Belastingdienst vele duizenden gedupeerden opnieuw in grote problemen door schadevergoedingen te gaan uitkeren zonder een oplossing voor de schulden waarin mensen verkeren.

Het kabinet wil vanaf volgende week de eerder toegezegde 30.000 euro aan schadevergoeding voor gedupeerden gaan uitkeren. “Maar voor mensen in de schulden betekent dat dat er diezelfde dag nog vanuit allerlei schuldeisers weer beslag bij hen wordt gelegd”, zegt wethouder Peter Heijkoop (CDA) uit Dordrecht namens de VNG. “De Belastingdienst kan zo niet met mensen omgaan en juist de meest kwetsbaren opnieuw in de problemen brengen.”

Uit eerdere onderzoeken van de gemeenten bleek dat grofweg een derde van de gedupeerden in de toeslagenaffaire kampt met problematische schulden. “Dan is zomaar geld overmaken dus geen oplossing. Voor degenen zonder schulden – prima, zo snel mogelijk compenseren. Maar voor de duizenden mensen die wel in de schulden zitten, moet je eerst een oplossing bedenken. Daar hebben we het kabinet meermalen voor gewaarschuwd.”

‘Belastingdienst moet de rekening oppakken’

Maandag kondigde het kabinet aan dat alle schulden die gedupeerden hebben bij overheidsinstanties worden kwijtgescholden. Dat gebeurde pas nadat de vereniging van bewindvoerders uit het overleg met de Belastingdienst was gestapt, omdat de fiscus eerder niet bereid was schulden kwijt te schelden. Ook de VNG is al weken in overleg met de Belastingdienst en het kabinet voor een goede regeling om gedupeerden te helpen, maar tot nog toe zonder resultaat, zegt Heijkoop.

Staatssecretaris Van Huffelen (D66) van financiën riep maandag private schuldeisers, zoals banken, woningcorporaties en verzekeraars op om net als de overheid de schulden van gedupeerden kwijt te schelden. Deze week bleek dat dit niet zomaar zal gebeuren. Heijkoop kan zich daar wel iets bij voorstellen: “Ik hoor goede geluiden, van bijvoorbeeld woningcorporaties, dat zij bereid zijn om misschien een deel van de schulden kwijt te schelden. Daar zijn we als gemeenten natuurlijk blij mee. Maar waarom zou je als private partij de rekening krijgen van iets dat de Belastingdienst heeft veroorzaakt? De Belastingdienst moet die rekening zelf oppakken en haar verantwoordelijkheid nemen.”

‘Problemen over de schutting gegooid’

Heijkoop hekelt de manier waarop de Belastingdienst, en ook staatssecretaris Van Huffelen, te werk gaat. Deze week schreef Van Huffelen in een Kamerbrief dat gemeenten een aanpak op maat kunnen bieden als gedupeerden nog schulden hebben. “Daarmee gooit de Belastingdienst zijn problemen over de schutting en staan gemeenten voor het blok. Wij willen niets liever dan onze inwoners helpen, maar de Belastingdienst zal zelf de problemen die hij veroorzaakt heeft moeten oplossen.”

Voor de VNG is de maat vol en daarom vraagt zij aan minister Wouter Koolmees van sociale zaken om de regie voor een oplossing over te nemen. “De Belastingdienst moet een stap opzij doen. We zien al anderhalf jaar dat die niet in staat is de problemen op een goede manier op te lossen”, aldus Heijkoop.

De wethouder dringt er bovendien op aan dat de Belastingdienst nu eindelijk de contactgegevens van gedupeerden met gemeenten deelt. De fiscus wilde dat lange tijd niet doen, omdat de privacywet dit zou verbieden. Onder druk van de Tweede Kamer ging staatssecretaris Van Huffelen alsnog akkoord, maar de gemeenten hebben daarvan nog niets gezien. “Wij moeten weten om wie het gaat, zodat wij mensen kunnen benaderen met de vraag of ze hulp nodig hebben. Dat moet gebeuren voordat de Belastingdienst zomaar geld gaat overmaken en mensen in nog grotere problemen brengt.”

