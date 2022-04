Gemeenten niet bestraft als ze inkomensgrens hanteren bij toekennen huishoudelijke hulp

Het kabinet gaat niet ingrijpen wanneer gemeenten tegen landelijke regels in het inkomen van inwoners meewegen wanneer ze bepalen of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp of ondersteuning. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat is opvallend, want zijn voorganger op dit dossier, minister Hugo de Jonge, zei nog te overwegen om besluiten die onder meer de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Leusden namen te vernietigen als zij hun werkwijze niet zouden aanpassen.

De kwestie draait om de wet maatschappelijke ondersteuning, wmo. Die wet bepaalt dat wanneer mensen vanwege hun gezondheid hulp in de huishouding, aanpassingen aan de woning of andere hulp nodig hebben, zij daarvoor een vergoeding kunnen krijgen bij de gemeenten. Gemeenten mogen daarvoor een eigen bijdrage vragen, maar in de wet is vastgelegd dat die maximaal 19 euro per maand mag bedragen en voor elke inwoner gelijk moet zijn. Dit heet het ‘abonnementstarief’.

Krimpen aan den IJssel en Leusden

Desondanks besloten Krimpen aan den IJssel en Leusden vorig jaar om voortaan een inkomenstoets te doen, voordat ze hulp toekennen. Hiermee willen ze voorkomen dat de gemeente steun betaalt aan mensen die zelf een hulp in de huishouding zouden kunnen betalen.

Net als veel andere gemeenten zagen zij namelijk een forse toename in het aantal aanvragen van met name huishoudelijke hulp, sinds de invoering van dat abonnementstarief, in januari 2020. Volgens gemeenten komt die groei in aanvragen in elk geval deels doordat mensen die voorheen zelf hulp inkochten, nu goedkoper uit zijn als ze het via de gemeente regelen. Zo’n inkomenstoets is in strijd met de wet, vond het vorige kabinet. Krimpen aan den IJssel en Leusden kregen een waarschuwing, maar pasten hun beleid niet aan.

In strijd met de wet

Hoewel staatssecretaris Van Ooijen nu dus zegt niet te zullen ingrijpen, deelt hij de mening van zijn voorgangers dat de werkwijze van de gemeenten niet door de beugel kan. Sterker nog, hij benadrukt in zijn Kamerbrief dat de rechter onlangs ook heeft gezegd dat gemeenten geen aanvragen mogen afwijzen omdat inwoners hulp zelf wel kunnen betalen.

Een inwoner van Goes die bezwaar maakte nadat zijn wmo-aanvraag voor hulp in de huishouding was afgewezen, kreeg van de rechtbank Zeeland West-Brabant onlangs gelijk. De staatssecretaris ziet in die gerechtelijke uitspraak het bewijs dat inkomens- of vermogenstoets in strijd is met de wet.

Goes heeft het beleid inmiddels aangepast, de staatssecretaris hoopt dat andere gemeenten dat voorbeeld nu ook zullen volgen. Daarom ziet hij geen toegevoegde waarde in escalerend optreden. Omdat er nog bezwaar- en beroepsprocedures openstaan past hem ‘terughoudendheid’, zo oordeelt hij.

