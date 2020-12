‘Gemeenten moeten de ellende van de Belastingdienst gaan opruimen’

Peter Heijkoop praat al maanden namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet over de afwikkeling van de toeslagenaffaire, waardoor naar schatting 27.000 ouders in ellende zijn gestort. “We vroegen al een half jaar geleden aan staatssecretaris Van Huffelen: waarom gaat u niet veel sneller compenseren? Dat was absoluut onmogelijk.”

Dinsdag werd hij door Van Huffelen gebeld, een half uur voordat het compensatiebedrag bekend werd. Heijkoop was verrast. Waarom kan het nu wel? “Blijkbaar is door het rapport van de commissie toeslagen de politieke urgentie heel groot geworden om nu deze stap te zetten.”

Gemeenten zijn volgens de wethouder heel gemotiveerd om hun inwoners met deze problemen te helpen. De Belastingdienst kent al 9000 ouders die gecompenseerd moeten worden. Toch zijn deze ouders nauwelijks doorverwezen naar hun eigen gemeente, voor extra hulp. Dus weten ze nog steeds niet om welke inwoners het in hun stad gaat. In lokale media worden advertenties geplaatst met oproepen aan toeslagouders om zich te melden. Dat helpt niet echt. Heijkoop denkt dat angst en schaamte van de ouders meespeelt, of een gebrek aan vertrouwen in de overheid. “En deze ouders zitten niet in ons bijstandsbestand, omdat ze in het verleden gewoon werkten.”

Gijzeling

Dordrecht kreeg recent een melding van een zwaar gedupeerde ouder. Heijkoop is daarvan zeer onder de indruk geraakt. “Het gaat om een moeder met vijf kinderen. Zij is zelfs een half jaar in gijzeling genomen (opgesloten, red.) omdat ze een toeslagenschuld van meer dan een ton bij de Belastingdienst heeft. Ze is echt alles kwijtgeraakt: kinderen, huis en werk. Je kunt er gewoon niet bij.”

Hoe los je deze megaproblemen op? “Het eerste wat moet gebeuren is dat ze van die schuld afkomt. Pas dan kan ze weer beginnen met denken aan een toekomst. Ik overweeg daarom om de gemeente deze schuld te laten overnemen. Dan gaan we als gemeente zelf de strijd hierover aan met de Belastingdienst.”

Begin januari verwacht Heijkoop dat gemeenten eindelijk aan de slag kunnen met de ouders. Dan krijgen ze hun namen. Dat kon volgens de Belastingdienst steeds niet, om privacyredenen. De wethouder vindt dit best een vreemd argument, want diezelfde Belastingdienst kon de afgelopen jaren deze namen wél doorgeven aan de BKR of aan gemeenten, toen het om een fraudemelding ging. “Onze juristen van de VNG hebben nu de oplossing bedacht. Van Huffelen heeft die voorgelegd aan de autoriteit persoonsgegevens en die is akkoord. We kunnen eindelijk aan de slag.”

Zij aan zij

De belangrijkste eis die Heijkoop aan Van Huffelen heeft gesteld, is dat de Belastingdienst vanaf nu ‘zij aan zij’ met gemeenten optrekt om de problemen van deze ouders écht op te lossen. “We verwachten alle ondersteuning, ook financieel. Dat zou het rijk sieren. Wij moeten de enorme ellende van de Belastingdienst en Toeslagen gaan opruimen. Dat wordt nog een tour de force.”

Hulp van het rijk klinkt best logisch, erkent Heijkoop. “Maar tot op de dag van vandaag is de Belastingdienst juist de moeilijkste partij om informatie van te krijgen en afspraken mee te maken. Die opstelling moet vandaag ophouden. Ik hoop en verwacht dat daar echt een grote streep onder wordt gezet. Mocht dat niet gebeuren, dan zullen wij als gemeenten zelf de strijd met de Belastingdienst aangaan.”

Lees ook:

Kabinet hoopt dat 30.000 euro compensatie aan toeslagenouders genoegdoening geeft.

Wat is er in de toeslagenaffaire gebeurd? Lees hier de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie.