Geld in overvloed voor Defensie, maar wat is het doel?

Dat de Nederlandse krijgsmacht er de komende jaren miljarden euro’s bij krijgt, is sinds dit voorjaar bekend. Grofweg vijf miljard structureel per jaar – alsof je een emmer leeggooit, na decennia van bezuinigingen. Maar wat er nou precies met al dat geld gebeurt, en wat de langetermijndoelen van Defensie zijn, daarover heerst grote onduidelijkheid. Een eerste debat over de Defensienota van het kabinet-Rutte IV, die op 1 juni verscheen, leverde woensdag meer vragen op dan antwoorden.

“Geef ons de tijd”, zei defensieminister Kajsa Ollongren tegen het einde van het debat in de defensiecommissie van de Tweede Kamer. Brede kritiek dat de Defensienota te weinig concreet zou zijn en een langetermijnvisie zou ontberen, pareerde ze met de opmerking dat die nota slechts een ‘startschot’ is.

Daarmee maakte de minister zich er in de ogen van een aantal Kamerleden wel erg makkelijk vanaf. “Terug naar de tekentafel”, oordeelde Tunahan Kuzu (Denk). “Financiële onderbouwing ontbreekt”, aldus Raymond de Roon (PVV). Kati Piri (PvdA) vindt dat de nota een grondige veiligheidsanalyse ontbeert.

‘Van kaalslag naar slagkracht’

De enorme impuls voor Defensie, zowel financieel als in termen van maatschappelijke (her)waardering, vertaalt zich in eerste instantie in herstelwerk, na al die jaren van verslonzing. “Van kaalslag naar slagkracht”, zo vatte Chris Stoffer (SGP) het samen, waarbij niet duidelijk was of hij deze oneliner zelf had bedacht of dat die uit de pen kwam van tijdelijk SGP-stagiair (en Trouw-columnist) Arnon Grunberg (‘hij heeft mijn bijdrage geredigeerd’, zo sloot Stoffer met een kwinkslag af).

Daarnaast kiest Defensie ervoor om flink te investeren in bepaalde specialisaties. Daaronder vallen onder meer ‘versterking van lucht- en raketverdediging op land, zee en in de lucht, uitbreidingen en bewapening van onbemande verkenningsvliegtuigen en versterken van middelen ter bestrijding van vijandelijke drones’, zo staat in de Defensienota.

Derk Boswijk (CDA) vindt dat Nederland daarmee wel erg de nadruk legt op ‘het veraf-gevecht’, zoals hij dat noemde. “Terwijl de Oekraïne-oorlog laat zien dat we voorbereid moeten zijn op het gevecht dichtbij.” Volgens Boswijk loopt Nederland met deze prioriteiten het risico dat andere (Navo-)landen het gevoel krijgen dat zij in oorlogssituaties de kastanjes uit het vuur moeten halen. Ollongren sprak tegen dat andere landen daar zo tegenaan kijken.

‘De Defensienota hangt nogal in het luchtledige’

Tijdens een technische briefing in de Kamer uitten drie wetenschappers vorige week al stevige kritiek op de Defensienota. Die hangt nogal ‘in het luchtledige’, zei hoogleraar internationale studies Isabelle Duyvesteyn van de Universiteit Leiden bij die gelegenheid tegenover een handvol Kamerleden.

Namens twee andere hoogleraren wees Duyvesteyn vooral op het ontbreken van een doelstelling op lange termijn van de Nederlandse krijgsmacht. Ook legt de Defensienota volgens de wetenschappers nauwelijks een verband met de eigen miljardeninvesteringen en de doelen en ambities van internationale organisaties zoals de Navo en de EU, waarin Nederland nu eenmaal stevig is ingebed.

Nauwelijks over de schutting gekeken

Ander kritiekpunt richt zich op de verkokering tussen de Haagse departementen, waarbij Defensie voor haar plannen nauwelijks over de schutting zou hebben gekeken. “Interdepartementaal overleg hoort aan de basis te liggen van een dreigingsanalyse”, zei hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheidsstudies Jaap de Wilde van de Rijksuniversiteit Groningen vorige week. “Hoe is het defensiebeleid gekoppeld aan het buitenlandbeleid? Afschrikking is één ding, maar je zult toch altijd dialoog moeten hebben. Als dat tweesporenbeleid niet wordt gevoerd, is defensiebeleid vrij krachteloos, blijkt historisch ook.”

Kamerlid Piri (PvdA) legde die kritiek woensdag voor aan de minister. “Ik mis de schakel naar Buitenlandse Zaken. Maakt Defensie nou geïsoleerd zo’n nota?”

Lees ook:

Defensie hoeft niet meer op een houtje te bijten: miljarden erbij om het gammele gebouw te stutten

Mede door de Oekraïne-oorlog krijgt Defensie er structureel 5 miljard euro per jaar bij. Hoe dat geld wordt besteed, staat in de langverwachte Defensienota.