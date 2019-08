Gekreukte hemden en gympies in historisch oorlogshotel: Rutte III wacht ‘bak met werk’

Ze hebben er weer zin in. Die boodschap straalt de ministersploeg graag uit op hun heidag, inmiddels een vaste traditie van de kabinetten Rutte.

Met hun informele polo’s, gekreukte overhemden over de spijkerbroek, jungleprints op broekpakken en gympies verzamelde de ploeg van Mark Rutte zich dinsdag op een historische plek. In dit hotel in het Brabantse Oisterwijk maakten in het najaar van 1944 de uit Londen teruggekeerde premier Pieter Gerbrandy en vier van zijn ministers kwartier. Daarmee neemt de premier een voorschot op de officiële herdenking van 75 jaar bevrijding, die op 31 augustus in Zeeland, Terneuzen, begint.

Hotel Bosch en Ven (nu Mansion Bos & Ven) in Oisterwijk was destijds ook al een hotel voor de elite; Koningin Emma kwam er in de jaren dertig een keer per koninklijke trein logeren. De oorlogsjaren hadden het hotel beroofd van stroom warmte en aanvankelijk zelfs water; het eerste beraad vond naar verluidt plaats in winterjassen bij kaarslicht.

Bak met werk

Waar Gerbrandy en zijn ministers, vaak ruziënd, het herstel van Nederland bespraken, buigen Rutte en zijn ministers zich zo te zien in een ontspannen sfeer over de plannen voor het laatste volle regeringsjaar. Er is ‘een bak met werk’ te doen, aldus de premier. Dan helpt het als de zomer voorbij is gegleden zonder grote crises of coalitieperikelen. Alle tijd om bij te komen.

Een blik op de sociale media van de bewindspersonen geeft een goed inkijkje waar ze zoal zijn geweest. Sommige dan, want onder meer Mark Rutte laat nooit wat los over zijn al jaren vaste vakantiebestemmingen aan een (Duits) meer met een goed boek. Vice-premier Hugo de Jonge oogst complimenten op Instagram met een post van zijn zongebruinde gezin in Italië. Ingrid van Engelshoven reisde zonder vliegschaamte naar New York en liep daar in het Brooklynse filiaal van het MoMa toevallig de kunstenaar tegen het lijf, die het schilderij op haar werkkamer maakte.

CDA-minister Wopke Hoekstra van financiën postte een foto van een dikke stapel boeken, met de opmerking ‘kijken hoever we komen’. Of hij Bart van Deurlo’s De Bourgondiërs uit heeft? De vader van vier heeft in ieder geval wel effectief gecommuniceerd met zijn kinderen, gezien een andere boek dat de koffer in ging: ‘How2Talk2Kids’.

Buitenlandse verkeersregels

Cora van Nieuwenhuizen kan haar werk als minister van infrastructuur en waterstaat toch niet helemaal loslaten, zo blijkt uit haar twitterlijn. De vakantieganger kreeg de ene na de andere goede raad: geen lachgas of xtc-pil in het verkeer, kijk goed of het zwemwater veilig is en let op buitenlandse verkeersregels. En oja, de elektrische step mag op de rijweg. Voor collega Kajsa Ollongren (BiZa) is de politiek ook nooit ver weg. Zij keerde terug naar haar roots in Zweden, Visby, de plek waar de later vermoorde Zweedse premier Olof Palme zijn beroemde zomerredes hield.

Ferd Grapperhaus nam de taken van premier Rutte tijdens de zomer waar, maar mocht afgelopen week als laatste nog even uitrusten. Toch waagde de minister zich aan een zware klim naar de Schrecksee op de grens van Duitsland en Oostenrijk. ‘Een mens moet zo nodig’, aldus de minister. Toch was het belangrijkste moment van de vakantie voor hem ongetwijfeld de komst van zijn eerste kleinkind, Ferdinand Sol Sebastiaan (roepnaam Sol). “Ik kan die naam niet genoeg uitspreken. Nu al straalt hij in ons bestaan”, verzucht opa Ferd op Instagram. Iets om bij weg te dromen als komende week de begrotingsgesprekken voor Prinsjesdag weer beginnen.

