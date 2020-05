Geert Dales stapt per direct op als voorzitter van 50Plus; hij gaat een boek schrijven

Dales kondigde vorige maand zijn vertrek aan, na een hoogopgelopen ruzie in de partijtop. Dat hij nog maanden wilde aanblijven om de machtsoverdracht te regelen en lopende zaken te behartigen, was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders.

Twee van die belangrijkste tegenstanders, de aanvoerders van 50Plus in de Eerste en in de Tweede Kamer, heeft Dales zaterdag gesproken. Wat er met Martin van Rooijen en Corrie van Brenk nog uitgesproken moest worden, is volgens hem uitgesproken. “Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst.”

De ruzie zorgde ook voor het vertrek van boegbeeld Henk Krol, die onlangs toch nog onverwacht een nieuwe partij oprichtte. Bij deze ‘Partij voor de Toekomst’ sloot ook Femke van Kooten-Arissen zich aan, een Kamerlid dat eerder brak met de Partij voor de Dieren. Dales wist hiervan, hij bleek als privépersoon het nieuwe logo van de partij te hebben betaald.

Dales’ twee medebestuurders blijven nog wel tot augustus aan, zo lijkt het. Zij hebben een goed gesprek gevoerd met de afdelingsvoorzitters die het voortouw namen in de opstand tegen het partijbestuur.

Op 1 augustus kiezen de leden een volledig nieuw hoofdbestuur, in een digitale bijeenkomst. Onder de acht mensen die een gooi doen naar het partijvoorzitterschap, is partij-oprichter, oud-voorzitter én erevoorzitter Jan Nagel.

“De vervelende afloop laat onverlet dat ik met veel voldoening terugkijk op twee jaar 50Plus-voorzitterschap”, schrijft Dales aan de leden van zijn partij. “Ik ben nu uitbestuurd bij 50Plus.” Over alles wat er gebeurd is, wil hij een boek schrijven met de titel: ‘Tien zetels: Hoe corona 50Plus de das omdeed.’

