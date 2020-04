Geert Dales blijft nog zeker een maand bij 50Plus, veel leden houden het nu al voor gezien

De aanhoudende heibel bij ouderenpartij 50Plus doet leden weglopen. Alleen dinsdag al zegden honderd 50Plussers hun lidmaatschap op, zegt scheidend partijvoorzitter Geert Dales. Hoeveel leden in totaal hebben opgezegd, wil de partij niet zeggen. Duidelijk is wel dat het aangekondigde vertrek van de hoofdrolspeler in alle ruzies, Dales zelf, de rust in de partij niet heeft doen wederkeren.

Lokale bestuurders vinden dat Dales’ vertrek te lang op zich laat wachten. De partijvoorzitter noemt zijn lokale collega’s op zijn beurt ‘een stelletje dwazen’ op zoek naar een baantje. Dales: “Als het nieuwe bestuur er zit, zeg ik direct mijn lidmaatschap op. Daarna wil ik nooit en te nimmer nog een woord aan 50Plus wijden.”

De partijvoorzitter maakte zijn vertrek zondag bekend. Ook zijn twee collega-bestuurders stappen op. Dales was niet langer ‘het zonnetje in huis’, zei hij in het programma ‘Buitenhof’. Een paar jaar terug beloofde hij, na een depressie, zijn echtgenoot dat wel te zijn. Maar de kibbelende ouderenpartij geeft hem daar geen kans toe en na zes weken vol intriges, uitgelekte mails, persberichten waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd en (in zijn eigen woorden) matennaaierij, trekt hij de conclusie: “Ik moet hier wegwezen!”

Sinds de bekendmaking van zijn vertrek is Dales druk doende met de komst van een nieuw partijbestuur. Om elk verwijt over zijn ongewenste bemoeienis de kop in te drukken, gaat een notaris- en advocatenkantoor het hele proces begeleiden. Volgens Dales duurt het zeker een maand voordat leden kunnen stemmen over een nieuw bestuur. Tot die tijd blijft hij aan.

Sneller vertrekken

Maar daar zijn provinciale partijbestuurders het niet mee eens. Zij zien Dales het liefst direct vertrekken en willen een interimbestuur. Diezelfde provinciale bestuurders zeiden een aantal weken terug al het vertrouwen in Dales op. De partijvoorzitter zou niet democratisch genoeg zijn, omdat hij zich kandidaat stelde als Tweede Kamerlid terwijl hij ook over de kieslijst van potentiële Kamerleden besliste. Dan is er nog de ruzie over het elektronisch stemmen dat Dales en zijn collega-bestuurders willen invoeren. Ook iets waar lokale afdelingen het niet mee eens zijn.

Waanzin, zegt Dales over de nieuw ontstane ophef. Legt het huidige bestuur meteen zijn functie neer dan wordt de chaos binnen 50Plus alleen maar groter, voorspelt hij. Levensgevaarlijk voor de partij, zegt hij ook. En volgens hem juridisch onmogelijk.

Terwijl Dales er niet voor schuwt lokale bestuurders weg te zetten als onbekwaam – “God verhoede dat een van hen in het nieuwe bestuur komt te zitten” - houdt partijleider Henk Krol vertrouwen in 50Plus. Krol rept over positieve reacties die hij van leden en niet-leden binnenkrijgt, zegt ook te puzzelen aan ‘een sublieme oplossing’ voor zijn partij. Deze oplossing moet het 50Plus-imago van rollebollende heertjes op leeftijd doen omkeren en is waarschijnlijk dit weekend gereed.

Partijleider Krol was wekenlang de enige die pal achter voorzitter Dales bleef staan. Of hij en Dales overwegen binnenkort de handen ineen slaan om een nieuwe partij te beginnen, laten de twee mannen in het midden. “Ik ga niets bevestigen en niets uitsluiten”, zegt Krol. Dales is iets stelliger en zegt dat het ‘voorlopig wel even mooi is geweest’ met de politiek. Maar een nieuwe politieke carrière lijkt hij niet compleet uit te sluiten.

Lees ook:

Henk Krol kijkt toe hoe ‘zijn’ 50Plus zichzelf te gronde richt

In crisistijd kan bij politici het beste komen bovendrijven. Bij ouderenpartij 50Plus is het even het andere uiterste.