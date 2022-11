Geen toespraak, geen afscheidsbrief: stil vertrek van Arib uit Tweede Kamer

De breuk tussen Khadija Arib en de Tweede Kamer is definitief. De oud-Kamervoorzitter heeft haar spullen gepakt en wil uit teleurstelling en protest geen officieel afscheid.

Arib zette dinsdag zelf een punt achter een parlementaire loopbaan van 24 jaar, waarin ze uitgroeide tot een van de bekendste PvdA-Kamerleden en veel gezag won als voorzitter van de Tweede Kamer tussen 2016 en 2021. Per mail diende ze haar ontslag in - en dat was het.

Het is een vertrek geworden in de vorm van een stil protest. Arib is teleurgesteld en gegriefd dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een onderzoek is gestart naar haar functioneren als Kamervoorzitter, na klachten van ambtenaren en personeel. Ze voelt zich ook door eigen PvdA-fractiegenoten onvoldoende gesteund.

Dolk in de rug

Nog eenmaal naar de plenaire zaal komen voor een afscheidsspeech zat er niet in. Arib wilde het niet. Ze stuurde ook geen afscheidsbrief. De oud-Kamervoorzitter voelt zich door de gang van zaken zo beschadigd dat ze geen prijs stelt op afscheidswoorden, bloemen of bedankjes.

Vooral wilde ze geen toespraak van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Arib sloeg het aanbod af. Zij heeft Bergkamp eerder verweten haar een “dolk in de rug” te hebben gestoken door de landsadvocaat in te schakelen toen de klachten binnenkwamen.

Voor Bergkamp restte dinsdag niets anders dan de ontslagbrief van Arib te melden als een korte dienstmededeling. “Ik heb te respecteren dat zij geen prijs stelt op een afscheid en speech”. Zo werd de wens van Arib uitgevoerd, en kreeg zij het soberste afscheid dat een voormalig Kamervoorzitter ooit heeft gehad. “Schrijnend”, vatte SGP-Kamerlid Kees van der Staaij het ongemak bij veel Kamerleden samen.

Boegbeeld voor vrouwen en meisjes

De PvdA-fractie hoopt nog wel voor Arib, op een later moment, een afscheid te organiseren. “Ze was icoon van de sociaaldemocratie, boegbeeld voor vrouwen en meisjes. Ze heeft heel veel inhoudelijk betekend. Ze had een ander afscheid verdiend”, aldus Attje Kuiken, politiek leider van de partij.

PVV-leider Geert Wilders was nog lovender. De PVV was ooit principieel tegen Aribs benoeming om haar Marokkaanse achtergrond. “Maar ik moet moet bekennen dat zij een prettige en bijzondere collega was. Het is verschrikkelijk dat ze heeft moeten stoppen.”

Het gaat nog zeker maanden duren voor het externe onderzoeksbureau Hoffman met conclusies komt. Er liggen twee anonieme klachten. Arib zou zich als Kamervoorzitter ten tijde van een reorganisatie schuldig hebben gemaakt aan intimiderend en grensoverschrijdend gedrag tegen topambtenaren die voor de Tweede Kamer werkten.

Dinsdagavond werd besloten dat het onderzoek naar Arib korte tijd wordt opgeschort. Diverse oppositiepartijen vinden dat eerst beter moet worden afgesproken wat er wordt onderzocht moet worden en hoe de verantwoordelijkheden liggen. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp is het een slecht idee om het onderzoek uit te stellen, maar gaat nu eerst in overleg met het Presidium van de Tweede Kamer.

