Geen rijtoer, Ridderzaal en Oranjefans: zo ziet Prinsjesdag er dit jaar uit

In alle vroegte trekt ieder jaar op de ochtend van Prinsjesdag een team van het Haagse vervoersbedrijf HTM door de hofstad. Met meer dan een kilometer touw vullen ze de tramrails langs de route van de koninklijke rijtoer, om te voorkomen dat de wielen van de Gouden Koets in de verraderlijke gleuven verdwijnen. Dinsdag kunnen de medewerkers van HTM thuisblijven. Net als de koetsier, de paarden en de rest van het koninklijk gevolg. Zoals alles in 2020, verloopt ook Prinsjesdag dinsdag nét even anders dan anders. Dit jaar geen rijtoer, geen balkonscène en geen Oranjefans.

Grote Kerk

Wel zal de koning zoals elk jaar de Troonrede voorlezen. Voor het eerst in ruim honderd jaar doet hij dat niet in de Ridderzaal. Die ruimte is niet groot genoeg om toch in elk geval de belangrijkste gasten op gepaste afstand van elkaar te ontvangen en dus is de jaarlijkse toespraak van het staatshoofd verplaatst naar de Grote Kerk in Den Haag. Rond het middaguur zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen met prins Constantijn en prinses Laurentien op paleis Noordeinde in de auto stappen. Om te voorkomen dat nieuwsgierige toeschouwers toch proberen een glimp van de koninklijke familie op te vangen, zijn hoge hekken neergezet.

Voor de Kamerleden zijn busjes geregeld die hen van het Binnenhof naar de Grote Kerk zal brengen. Dat is lopend ongeveer vijf minuten. De busjes moeten voorkomen dat Kamerleden met hoedjes en feestelijke kleding toch nog veel bekijks trekken. Zoals iedereen in Nederland moeten de politici een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, maar niet iedereen ziet dat zitten. Verschillende politici klaagden afgelopen week al bij de Tweede Kamervoorzitter dat ze toch liever te voet naar de kerk gaan.

Beperkte gastenlijst

De Grote Kerk biedt aanzienlijk meer ruimte aan toeschouwers dan de Ridderzaal, maar om de anderhalve meter afstand tussen de toeschouwers te kunnen handhaven is de gastenlijst dit jaar desondanks beperkt. In plaats van de gebruikelijke duizend gasten is slechts plek voor ongeveer 270 mensen. Om die reden mogen Eerste en Tweede Kamerleden geen introducé meenemen naar de Troonrede, en zijn topambtenaren, burgemeesters en diplomaten niet welkom.

Ook het kabinet zal in afgeslankte vorm verschijnen. Hoewel de zestien ministers van Rutte III gewoon in de zaal zitten dinsdagmiddag, zullen de negen staatssecretarissen de Troonrede elders volgen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) heeft haar collega’s uitgenodigd in het nucleaire bunkercomplex Overvoorde in Rijswijk, voor een rondleiding door het museum Bescherming Bevolking en een lunch. Daar zullen de staatssecretarissen samen naar de koning kijken.

Kamerleden niet aanwezig

Hoewel er voor de Eerste en Tweede Kamerleden dus wel ruimte gemaakt is in de Grote Kerk, komen ze lang niet allemaal. Ondanks de voorzorgsmaatregelen vindt niet iedereen het gepast om met zoveel mensen bijeen te komen. Al ruim een week geleden maakten vijftien VVD-Kamerleden bekend vanwege het coronavirus de Troonrede niet bij te wonen. Ook politici van andere partijen besloten om niet te komen. Volgens de woordvoerder van de Eerste Kamer, verantwoordelijk voor de organisatie van Prinsjesdag, hebben 35 Kamerleden zich voor de plechtigheden afgemeld. Andere jaren waren dat er drie tot vijf.

Webinar via zoom

Normaal gesproken is Prinsjesdag voor veel politici, lobbyisten en ondernemers een dag om te netwerken op de vele bijeenkomsten die op de derde dinsdag van september in Den Haag worden georganiseerd. Ook die borrels zullen in er dit jaar anders uit zien. In plaats van de bekende netwerkbijeenkomst organiseren VNO-NCW en MKB Nederland bijvoorbeeld een webinar via zoom.

De Algemene Politieke Beschouwingen

Net als andere jaren gaan de Tweede Kamerleden de dagen na Prinsjesdag in debat met de premier over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar dit jaar zal de plenaire zaal van de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen niet vol zitten. Kamerleden mogen met slechts vijftig tegelijk plaatsnemen op hun blauwe stoelen, en moeten dus kiezen wie de debatterende fractievoorzitter mag ondersteunen. Ook in vak K moet anderhalve meter afstand gehouden worden, en dus kunnen er slechts zeven bewindspersonen tegelijk aanwezig zijn. Backbenchers, overgebleven ministers en staatssecretarissen en ondersteunend personeel zullen de debatten vanuit hun huis- of werkkamer moeten volgen.

Historisch sobere Prinsjesdagen Prinsjesdag 2020 zal de geschiedenis ingaan als een van de meest sobere derde dinsdagen van september. Toch is het in het verleden vaker gebeurd dat de Troonrede niet in de Ridderzaal kon worden gehouden, of dat de rijtoer werd afgezegd. In 1911 werd de Troonrede in de Tweede Kamer voorgelezen. Dat werd gedaan door de toenmalige premier, omdat koningin Wilhelmina niet aanwezig was. Formeel liet ze het afweten omdat ze een legeroefening wilde bijwonen die dag, maar in werkelijkheid kwam ze niet opdagen omdat ze ontevreden was met de herbenoeming van Kamervoorzitter Van Bylandt. Ook direct na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, had Prinsjesdag een sober karakter. In dat jaar werd er geen rijtoer gehouden, want een spektakel vond de koninklijke familie gezien het recente leed niet gepast. In een zwarte auto werd koningin Wilhelmina van haar tijdelijke adres in Scheveningen naar de binnenstad gereden.

