Geen nieuwe bruggen en wegen meer door stikstofcrisis

‘Door gebrek aan perspectief op het verkrijgen van stikstofruimte komt een groot deel van de planuitwerkingen voorlopig tot stilstand,’ staat in de brief die Harbers vrijdag na de ministerraad naar de Tweede Kamer stuurde. Niet alleen de stikstofcrisis speelt parten, maar ook het tekort aan personeel in de bouw en de inflatie die materialen duur maakt.

Gemeenten en provincies die nodig een nieuwe brug willen, of een gitzwarte asfaltweg om de doorstroom te verbeteren, moeten dus pas op de plaats maken, valt op te maken uit de brief. Lopende infrastructuurprojecten gaan wel gewoon door, net als projecten waarvoor al een vergunning is aangevraagd.

De brief gaat over de uitvoerbaarheid van het ‘meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’, afgekort MIRT. Met dat plan wil de overheid de bereikbaarheid van heel Nederland verbeteren, in samenwerking met waterschappen en provincies en gemeenten. Maar stikstof is hierin spelbreker: ruimte om nieuwe infrastructuur aan te leggen, is er niet.

Bij de bouw van wegen en bruggen komt stikstof vrij. Aangezien de stikstofuitstoot in Nederland al veel te hoog is, kan dit niet langer 'zomaar’. Ieder project neemt ‘stikstofruimte’ in en die is schaars. Nieuwe wegen betekent structureel extra stikstofuitstoot als er auto's over de nieuwgebouwde wegen rijden. En hoe meer stikstofuitstoot, hoe meer natuurschade.

Onderhoudsbeurt

De minister verlegt noodgedwongen de focus van nieuwe projecten om het land te ontsluiten naar onderhoud. ‘Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker. (..) Aan deze grote onderhoudsbeurt geven we elke euro uit die we hebben', aldus Harbers.

Ambtenaren van het ministerie van infrastructuur en waterstaat gaan de komende maanden bekijken wat de gevolgen zijn ‘op projectniveau’. Van vertraging is sowieso vaak sprake bij lopende infrastructuurprojecten door de stikstofproblemen en de tekorten aan mensen en materialen. Dat zal de komende tijd gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, erkent Harbers.

Het kabinetsbesluit om geen nieuwe infrastructuur aan te leggen, is weer een voorbeeld van hoe de stikstofcrisis voortsleept. Het kabinet hoopt door het uitkopen van boeren wat ‘stikstofruimte’ te scheppen voor onder andere bouwprojecten, maar snel gaat dat allerminst. Tot die tijd zullen gemeenten moeten wachten op hun nieuwe asfalt.



