Geen 30.000 euro voor bijna helft gedupeerden in toeslagenaffaire

Bijna de helft van de mensen die zich als gedupeerde in de toeslagenaffaire hebben gemeld, komt vooralsnog niet in aanmerking voor de door het kabinet beloofde compensatie van 30.000 euro. Dat bleek zojuist tijdens een uitleg die ambtenaren van de Belastingdienst gaven aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde na de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag eind december aan dat alle gedupeerden snel 30.000 euro aan compensatie zouden ontvangen. Als mensen meer schade geleden hebben, kunnen zij op een later moment alsnog meer krijgen, maar voor lagere schades wordt het bedrag niet teruggevorderd. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen beloofde de Tweede Kamer dat alle gedupeerden die zich voor 15 februari van dit jaar gemeld hebben, voor 1 mei de eerste 30.000 euro compensatie krijgen uitgekeerd.

Uit de laatste cijfers, die door de ambtenaren met de Tweede Kamer is gedeeld, blijkt dat van de 24.500 gedupeerden die vóór 15 februari aangemeld waren, 45 procent vooralsnog niet in aanmerking komt voor de 30.000 euro-regeling. 51 procent krijgt de compensatie wel, en 4 procent van de aanmeldingen moet nog voor 1 mei worden beoordeeld.

Vanaf 1 mei staan er dan weer schuldeisers op de stoep

Voor gedupeerden die op dit moment volgens de Belastingdienst geen recht hebben op de 30.000 euro, dreigt dat er vanaf 1 mei weer schuldeisers op de stoep staan. De pauzeknop die door staatssecretaris Van Huffelen is afgekondigd loopt dan af. Volgens één van de ambtenaren kan dat niet anders, omdat anders de schulden te ver zouden kunnen oplopen vanwege boetes en aanmaningen, terwijl mensen achteraf misschien helemaal geen recht hebben op compensatie.

Bij de Kamer leeft grote onvrede over de manier waarop mensen geïnformeerd worden over de uitkomst van de toets. Mensen krijgen een brief, maar daarin staat niet om welke reden zij afgewezen zijn. Ook is niet duidelijk dat zij tegen de beslissing in bezwaar kunnen gaan. Dat kan wel, erkenden de ambtenaren, maar zij wijzen erop dat het nog niet gaat om een definitieve afwijzing: uiteindelijk worden alle gedupeerden nog volledig beoordeeld.

Die zogeheten ‘integrale beoordeling’ kan nog lang op zich laten wachten. Begin april waren ongeveer 1600 gedupeerden volledig beoordeeld, terwijl het aantal mensen dat zich als gedupeerde meldt nog steeds oploopt. Inmiddels zijn dat er al meer dan 35.000, lieten de ambtenaren weten, ‘en er melden zich nog dagelijks vele nieuwe mensen’.

Eerder deze week werd al bekend dat zo’n 1750 ouders ten onrechte een afwijzingsbrief hadden gekregen, omdat de Belastingdienst was uitgegaan van verkeerde data in hun systemen. Op basis daarvan werd ten onrechte geconcludeerd dat de gedupeerden geen kinderen zouden hebben.

Lees ook:

Honderden toeslagenouders onterecht tegemoetkoming geweigerd

De tegemoetkoming moest het leed bij toeslagenouders iets wegnemen. Maar door een fout ervaren ze juist nog meer onzekerheid.