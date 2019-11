‘Geef experimenten met laagdrempelige rechtspraak vervolg’

De rechter moet terug de buurt in. Experimenten met laagdrempelige rechtspraak, zoals de spreekuurrechter, de regelrechter, de wijkrechter en het Huis van het Recht, verdienen een vervolg. De SP en coalitiepartijen ChristenUnie en D66 pleiten hier vandaag voor, bij de behandeling van de begroting van het ministerie van justitie.

De rechtspraak is de laatste jaren door bezuinigingen uit kleine steden verdwenen. Minister Dekker (rechtsbescherming) juicht experimenten met laagdrempelige geschillenbeslechting toe, maar het ministerie draagt hier zeer beperkt geld aan bij. “We willen laten onderzoeken hoe deze experimenten een vaste plek kunnen krijgen”, aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

De ChristenUnie pleitte al eerder voor een vrederechter naar Belgisch model. Het onderzoekscentrum van Justitie, het WODC, was daar na onderzoek positief over. “Vrede stichten in plaats van procederen, we weten zeker dat deze laagdrempeligheid werkt”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf.

“We willen eigenlijk hetzelfde: meer problemen van mensen oplossen, dichter bij huis”, zegt SP’er van Nispen. “Als deze minister dat niet meer voor elkaar krijgt, dan een volgend kabinet.”

Minister Dekker streeft ook naar laagdrempeligheid, maar wil daarnaast dat er minder zaken voor de rechter komen. Daarvoor wilde hij het systeem van subsidies voor rechtshulp aanpassen, maar daarmee haalde hij zich de woede van advocaten en oppositie, zelfs coalitie, op de hals. Advocaten ageren al jaren voor hogere tarieven, gesteund door twee kabinetsadviezen.

Dekker trok onder dreiging van een staking van sociale advocaten vorige week alsnog extra geld – 73 miljoen – uit voor de tarieven in de rechtsbijstand. De Nederlandse Orde van Advocaten en specialistische verenigingen bliezen daarop de aangekondigde staking voor de eerste twee weken van januari af. Maar niet alle sociaal advocaten zijn tevreden.

Advocatenkantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters is een van de kantoren die de staking doorzet. “Wij vinden het buitensporig dat de minister er een jaar of acht tot tien over doet om een billijke regeling tot stand te brengen. Als de minister al bereid is om tot een billijke regeling te komen. Wij handhaven daarom ons besluit om de eerste twee weken van januari niet beschikbaar te zijn voor deelname aan het piketrooster”, schrijven de advocaten op hun site. Ook op Twitter zijn afkeurende reacties te lezen. Een advocaat van Utopie Advocaten: “Waarom niet eerst een consultatie van diegenen die de Orde vertegenwoordigt?” Vooral familierechtadvocaten zeggen met deze tariefsverhoging niet geholpen te zijn.

De Raad voor Rechtsbijstand kan nog niet zeggen of het rooster voor piketdiensten begin januari, als veel ‘oudjaarszaken’ dienen, alsnog rond komt. Een piketadvocaat moet beschikbaar zijn voor het verhoren van verdachten. “De aanmeldingen druppelen weer binnen”, zegt een woordvoerder.

