Gedupeerde Groningers moeten sneller hulp krijgen, vindt de Kamer. ‘Dit is pure onwil van het kabinet’

In het rapport verscheurd vertrouwen constateert ombudsman Reinier van Zutphen dat de situatie in Groningen niet goed is, en dat de operatie om huizen te versterken en veilig te maken veel te traag gaat.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet schaart zich achter de woorden van de ombudsman en noemt de situatie in Groningen een nationale crisis. “Je schaamt je dood als je kijkt wat de situatie is”, aldus Bromet. Volgens haar moeten Groningers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en moet er een simpele en doeltreffende aanpak komen. “Ingewikkeldheid zorgt altijd voor onvrede.”

Een bureaucratisch moeras

SP-Kamerlid Sandra Beckermann gaat een stap verder: “Deze situatie komt door pure onwil van het kabinet. Het is bewust beleid. Gedupeerden raken vermorzeld in een bureaucratisch moeras.” Ze zegt weinig vertrouwen te hebben dat een nieuw kabinet (“de voortzetting van het vorige kabinet”) het nu wel gaat oplossen. Volgens Beckermann kan er alleen een oplossing komen als het wantrouwen vanuit de overheid naar de gedupeerden toe stopt en er een crisisaanpak komt.

Ook coalitiepartijen CDA en D66 willen dat er snel wordt opgetreden. D66-Kamerlid Raoul Boucke vindt het zorgwekkend dat de schade-afhandeling niet opschiet: “Het moet beter en sneller. Het duurt allemaal te lang. Het kabinet moet vaart maken en er moet ruimhartig worden gecompenseerd”. Volgens Agnes Mulder (CDA) geven de bevindingen van de Ombudsman een ‘indringend en herkenbaar beeld’. “Daadkracht is nodig om de Groningers recht te doen”, zegt zij.

Verantwoordelijk minister of staatssecretaris

De ombudsman zegt in zijn rapport dat in een nieuw kabinet één bewindspersoon, minister of staatssecretaris moet komen die zich volledig richt op het oplossen van de problemen in Groningen. Boucke vindt de vraag of deze bewindspersoon er moet komen “typisch Haags”, maar sluit het niet uit. “Die luxe hebben we niet”, aldus het D66-Kamerlid. “Als de problemen maar opgelost worden.” Coalitiegenoot Mulder is wél voorstander van een verantwoordelijk bewindspersoon: “Iemand die de Groningers de aandacht geeft die ze verdienen”.

Oppositiepartijen PvdA en SP kunnen zich ook vinden in de aanbeveling van de ombudsman. Bromet (GL): “De verdeeldheid tussen de ministeries helpt allesbehalve, dus één aanspreekpunt voor de Groningers zou een oplossing kunnen zijn.” Beckermann schreef in februari samen met SP-Kamerlid Renske Leijten in deze krant al een pleidooi voor een aparte minister om alles op te lossen.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zei maandagochtend op Radio 1 dat hij één verantwoordelijk bewindspersoon niet de juiste oplossing vindt. Hij is het wel eens met de noodkreet van de ombudsman. “Het staat er hartstikke beroerd voor in Groningen. De aanpak moet menselijker en de overheid moet afspraken nakomen. Dat klinkt heel simpel, maar dat doet de overheid steeds niet.”

