Geduld Kamer met trage compensatie toeslagouders raakt op

Dat bleek dinsdag in de Tweede Kamer. Er zijn dit jaar ruim 400 ambtenaren extra ingehuurd om zoveel mogelijk gedupeerde ouders in de kindertoeslagenaffaire nog dit jaar te compenseren. Maar dit jaar hebben slechts 430 ouders daadwerkelijk compensatie ontvangen.

De frustratie en het ongeduld in de Kamer zijn groot. Het is 1,5 jaar geleden dat het kabinet excuses aan de ouders maakte omdat de Belastingdienst vanwege institutionele vooringenomenheid (omdat ze een dubbele nationaliteit hadden) duizenden ouders onterecht hun kinderopvangtoeslag afpakte en in de financiële misère bracht. De eerste groep ouders met ‘acute problemen’ of die al jarenlang in een ‘zeer schrijnende’ situatie zitten wordt nu geholpen. Dat zijn deze 430 ouders. De andere ouders kregen een kerstuitkering van 750 euro als vergoeding voor het wachten.

CDA-kamerlid Omtzigt: “In dit tempo is de staatssecretaris zelf meer dan 100 jaar oud, voordat alle ouders zijn gecompenseerd. Ik vraag me af of de overheid hiermee niet de beginselen van behoorlijk bestuur schendt.”

Onbegrijpelijk

De Kamer is daarnaast geërgerd over de slordige informatievoorziening. Zo heeft de staatssecretaris de Kamer pas na de verhoren van de parlementaire commissie Toeslagen gemeld dat de Tweede Kamer in de afgelopen jaren zes keer verkeerd is geïnformeerd over de Toeslagenaffaire. D66-kamerlid Van Weyenberg zei te verwachten dat zijn partijgenoot Van Huffelen informatie voortaan sneller deelt met de Kamer.

CDA-er Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet weigert het advies van de landsadvocaat in 2009 aan de Kamer te sturen, omdat het niet om een deskundig advies, maar om een “persoonlijke” beleidsopvatting zou gaan. “Dat slaat echt nergens op. Dit heeft helemaal niets met het belang van de overheid te maken, maar van het kabinet zelf”, concludeerde Omtzigt. PvdA-er Nijboer sloot zich hierbij aan.

Alle partijen zoeken naar manieren om meer snelheid te maken. Per gedupeerde ouder is de dienst momenteel tussen de 200 tot 400 uur bezig om een dossier op orde te krijgen. GroenLinks-kamerlid Snels: “Dit proces moet anders, sneller. Dan maar niet té precies zijn of nauwkeurig, maar wel veel sneller.” De PvdA wil liefst een vast bedrag gaan uitkeren aan alle gedupeerde ouders. Nijboer: “Als ouders dat bedrag accepteren, is de zaak afgedaan. Dat werkt veel sneller. Dat hebben we ook bij de aardbevingsschade-slachtoffers in Groningen gemerkt. Accepteren ze dat bedrag niet, dan pas komt de individuele afhandeling.”

Te ingewikkeld

Staatssecretaris Van Huffelen wil graag versnellen, maar ze voelt weinig voor het PvdA-voorstel. “Omdat we dan problemen krijgen zoals bijvoorbeeld bij de Kredietbank in Groningen is gebeurd, waar de ouders de kerstuitkering weer moesten inleveren. Snelheid werkt bij deze ouders niet. Daarvoor is hun situatie te ingewikkeld.”

De bewindsvrouw verwacht echter nog steeds dat ze volgend jaar alle 9000 gedupeerde ouders heeft gecompenseerd die nu bekend zijn bij de Belastingdienst. In totaal schat de bewindsvrouw dat het om een groep van zo’n 26.000 ouders kan gaan.

