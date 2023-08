Gedoe in het CDA: ‘Stoppen met aantijgingen, en eindelijk weer eens met elkaar praten’

Er is ruzie binnen het CDA, nog steeds. Kan een een nieuwe generatie politici de partij oplappen?

Opnieuw maken CDA-politici ruzie, opnieuw stapt een prominent op. Bestuurders zijn het oneens over de nieuwe koers van de partij in nood. Volgens sommigen moet een nieuwe generatie het voortouw nemen. Daar leek ook partijvoorzitter Hans Huibers van overtuigd. Hoe denkt die nieuwe generatie dat het verder moet?

Mart van Lagen (27) is vice-factievoorzitter van het CDA in Enschede. Hij baalt van het gedoe in zijn partij.

“Het vertrek van Hans Huibers is doodzonde en erg jammer. Hij is de partij uitgewerkt door anonieme bronnen, en dat is gewoon laf. Kritiek hoort erbij, maar die kun je ook onderling bespreken. Het CDA is een partij die haar verantwoordelijkheid hoort te nemen.

“We werken op heel veel plekken in het land zo hard als we kunnen. Na de moeizame jaren, met steeds minder zetels, had ik nu het idee dat er nieuwe ideeën ontstonden, van een nieuwe generatie CDA’ers. We willen terug naar onze kernwaarden. Solidariteit en de menselijke maat.

“Maar de inhoudelijke koers sneeuwt onder door discussies over die ene voorman of voorvrouw. Als het niet goed gaat in een partij, is het normaal dat leden gaan morren. En ja, we hebben in het verleden te veel meegewogen wat de VVD wenste. Maar we moeten door, stoppen met anonieme aantijgingen, en eindelijk weer eens met elkaar praten. Het lukt nu niet ons nieuwe verhaal voor het voorlicht te brengen.”

Hilbert Bredemeijer (39), CDA-wethouder in Den Haag, ziet te veel persoonlijke vetes binnen zijn partij.

“Op de een of andere manier zijn we een partij geworden die meer met zichzelf bezig lijkt dan het land. Eerst was er de interne kritiek op Wopke Hoekstra. Terwijl hij gewoon zijn best deed voor het CDA en vooral keihard werkte. Nu is er opnieuw anonieme kritiek in de media. We maken het elkaar zo moeilijk. Voor dit soort dingen word je geen politicus; je moet er zijn voor Nederland.

“Onze partij heeft een unieke ideologie. Maar een nieuwe generatie politici moet het land wel vertellen waarom we relevant zijn. En zo het vertrouwen van de kiezer terugwinnen en de interne rijen gesloten houden. Het kan, het CDA heeft zo’n rijke traditie. Het kan goed komen.”

Jitse Maas (20) is student politicologie en lid van het CDA. Hij liep stage bij de Tweede Kamerfractie en zat anderhalf jaar in het landelijk bestuur van de partij.

“Ik heb fijn samengewerkt met Hans Huibers. Hij wilde jongeren bij de partij betrekken, zette echt in op vernieuwing. Ik denk dat het overgrote gedeelte van de partij hem daarin steunde. Waarom er dan weer zuur gedaan moet worden, begrijp ik niet. Na de lijststrekkersverkiezing met Omtzigt, twee jaar terug, is er onenigheid ontstaan in de partij. Het tij blijkt lastig te keren; de problemen van toen zitten onderhuids.

“De laatste tijd merkte ik juist veel energie en enthousiasme in de partij. Daar keek ik van op. We wilden verder met nieuw elan en een jonge lijsttrekker. De afrekening met Huibers komt nog voor de volgende campagne kon beginnen. Het CDA moet, denk ik, geen brede volkspartij blijven. Het CDA van de toekomst is eerder kleinere partij met een sterke ideologie, om zo opnieuw mensen te mobiliseren.”

