Gebutst Volt heeft op lokaal niveau weinig last van affaire-Gündogan

Voor Volt is er geen ontkomen aan, zondag op het ledencongres in Den Bosch. De groeipijnen van de piepjonge, pan-Europese partij waren voor iedereen voel- en zichtbaar bij de affaire rond Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan. Zij werd in februari geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Intussen praat de partij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart in zeker twee steden mee over de vorming van een college.

De kwestie-Gündogan veroorzaakte veel onrust binnen de doorgaans enthousiaste en positief ingestelde aanhang van Volt. Het Kamerlid in kwestie oogstte kritiek vanwege haar geharnaste opstelling, maar minstens zoveel kritiek oogstte het partijbestuur voor zijn handelwijze en communicatie in de zaak. Dat optreden maakte geen professionele indruk.

Op het congres in Den Bosch komt de zaak al snel aan de orde. ‘Bespreken huidige situatie’, luidt het gortdroge agendapunt. Gündogans naam staat er niet bij. In ieder geval komt er een ‘toelichting van de vervolgstappen’, want de kous is nog lang niet af.

Zetels in alle studentensteden

In de tussentijd kan de partij terugkijken op redelijk succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. Volt sleepte zetels binnen in alle tien (studenten)steden waar het meedeed, uiteenlopend van één (in Den Bosch en Zwolle) tot drie (in Eindhoven en Utrecht). Voor een debutant op lokaal niveau geen slechte score. De Haagse ophef over de affaire-Gündogan kreeg daarmee geen weerslag op de kiezersvoorkeuren op lokaal niveau.

In Arnhem en Maastricht is Volt zowaar aangeschoven bij de onderhandelingen over de vorming van een nieuw stadsbestuur. In beide steden doen daaraan liefst zes partijen mee. In Arnhem zijn dat GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, de PvdA, de Partij voor de Dieren en Volt.

De Arnhemse Volt-fractieleider Niels Scholten noemt het overigens wel een domper dat de kwestie-Gündogan zo kort voor de verkiezingen naar buiten kwam. “Ik denk dat we zonder die affaire een zetel meer hadden gekregen, maar dat is de koe in de kont kijken. Twee zetels is ook prima.”

Volgens Scholten is Volt van meet af aan serieus genomen door de gevestigde bestuurspartijen. “We kregen meteen een warm welkom. Ik denk dat we een aansprekende toon hebben. We proberen een beetje haarlemmerolie te zijn. Sommige mensen vinden het suf als we zeggen: ‘wij zijn nieuw en optimistisch’. Maar het is wel ons geluid. We stellen vaak de ‘waarom’-vraag. Dan horen we vaak terug: ‘Wat goed dat jullie dit ter discussie stellen. We doen het eigenlijk altijd zo, maar waarom weten we ook niet meer’.”

‘Volt waait makkelijker met de wind mee’

Enkele van die gevestigde partijen die nu met Volt om de tafel zitten, bevestigen dat beeld. “Je weet nooit hoe nieuwkomers zich opstellen. Maar eigenlijk bevalt Volt wel”, zegt de Arnhemse PvdA-fractievoorzitter Giovanni Visser. “Het is een pragmatische partij: niet ideologisch, zoals mijn partij. Volt is niet zo standvastig als D66, GroenLinks en ook mijn partij dat vaak wel zijn. Dat wil zeggen dat ze wat makkelijker met de wind meewaaien, terwijl wij altijd uitgaan van een bepaalde ideologische basis. Dat maakt het ook wel spannend. Maar ze stellen zich constructief op en zijn bereid naar iedereen te luisteren.”

Dat beaamt D66-fractievoorzitter Mattijs Loor. “We zien Volt zeker als volwassen lokale partij. Ze hebben zich goed verdiept in wat er lokaal allemaal speelt.”

Volt wordt nog wel eens gezien als een variant op het links-liberale D66. Maar volgens Loor zijn er wel degelijk verschillen aan de oppervlakte gekomen, in ieder geval in de Arnhemse verkiezingscampagne. “Er zijn nuanceverschillen, bijvoorbeeld op het gebied van de woningmarkt. D66 baseert zich op de gebruikelijke praktijk van goede samenwerking tussen gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. Volt kiest, op basis van internationale voorbeelden, voor een stevigere rol voor de gemeenten.”

Ook in Maastricht doet Volt mee aan de coalitieonderhandelingen, samen met de Seniorenpartij (de grootste in de Limburgse hoofdstad), D66, CDA, PvdA en VVD. Maar in tegenstelling tot in Arnhem zijn de fractieleiders daar een stuk zwijgzamer over de samenwerking met Volt. “We willen in alle rust de formatie ingaan”, aldus Johan Pas (D66). In Maastricht zijn twee zwaargewichten aangesteld als formateurs: oud-minister Ingrid van Engelshoven en hoogleraar Mathieu Segers.

