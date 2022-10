Gebrek aan visie van Ruttes VVD leidt tot morrende leden

Het borrelt en gist in de VVD. De grootste partij van Nederland leek lang gevrijwaard van richtingenstrijden zoals andere partijen die uitvechten. Maar juist die rust wreekt zich nu. Breed klinkt in de partij dat de VVD onder twaalf jaar Rutte te veel in zichzelf gekeerd is geraakt en dat de fractie te weinig smoel heeft.

De pas gekozen partijvoorzitter Eric Wetzels zei het onlangs kernachtig: de partij voelde de afgelopen jaren te veel als een ‘applausmachine’. Zijn boodschap om van de partij weer een vereniging met een open debat te maken sloeg aan: bijna 70 procent van de leden koos hem als voorzitter, en níet Onno Hoes, de kandidaat van het partijbestuur.

Alleen al dat het partijbestuur een favoriet had, uit eigen gelederen bovendien, vindt oud-Kamerlid Ton Elias typerend. “Dat is ook een beetje raar. Waarom zijn er niet gewoon vier kandidaten uit wie de leden kunnen kiezen?”

‘Rutte heeft meer tegenwicht nodig’

De keuze van de leden voor Wetzels komt volgens Elias voort uit dezelfde ergernis die opspeelde tijdens het partijcongres in juni. Toen stemde 51 procent van de aanwezige leden het net gepresenteerde stikstofplan van VVD-minister Christianne van der Wal weg. De VVD zou vooral bezig zijn met het uitvoeren van het D66-programma.

Dat de VVD akkoord was gegaan met het vergaande stikstofbeleid, wijt Elias aan de ‘onervaren en onevenwichtige’ Tweede Kamerfractie. “Begrijp me niet verkeerd, er zitten een aantal groeibriljanten in de VVD”. Maar een doorgewinterde fractie had volgens Elias al tijdens de formatie aangevoeld dat het stikstofbeleid voor een groot deel van de achterban onaanvaardbaar zou zijn. In 1989 liet de VVD-fractie het kabinet nog vallen, omdat er in de milieuplannen van VVD-minister Ed Nijpels een regeling voor automobilisten verviel. Elias: “Dat is een gezonde vorm van tegenwicht”. Niet dat hij vindt dat de VVD uit Rutte IV moet stappen, maar juíst een zeer ervaren premier als Mark Rutte verdient volgens hem het nodige interne tegenwicht.

‘Kennis vertrekt te snel uit de Kamer’

Een van de indieners van de stikstofmotie op het congres, het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse, werd in de weken na het congres overladen met appjes en telefoontjes. Daarin las zij “bezorgdheid dat de VVD de VVD niet meer is”. En dat de fractie de aansluiting met het land verloren is. “Met name met het platteland.” Volgens haar herkennen leden de liberale beginselen niet meer in het beleid van de bewindslieden Van der Wal en Eric van der Burg (asiel). “Mensen staan op het punt om hun lidmaatschap op te zeggen, of ze hebben dat net gedaan.”

Veel van de huidige Kamerleden waren al tijdens hun studie of kort daarna actief als politiek assistent in Den Haag of als fractiemedewerker, constateert Nelisse. “Je mist mensen met ervaring in het bedrijfsleven, die met hun voeten in de klei hebben gestaan.” Hier wreekt zich volgens haar ook de interne regel dat Kamerleden slechts bij hoge uitzondering meer dan twee termijnen dienen. “Gevoelsmatig vertrekken mensen die veel kennis hebben opgebouwd te snel.”

Tevredenheid voerde lang de boventoon

Opmerkelijk genoeg leeft de onvrede over de partijtop breder dan bij de achterban die vindt dat de partij te veel naar links leunt. Ook bij jongerenvereniging JOVD, op onderwerpen als klimaat, stikstof en vermogensbelasting een stuk progressiever, vinden ze de partij een ‘bestuurdersclub’ geworden, die steeds alleen acute problemen oplost, om vooral de rust te bewaken. Voorzitter Michiel Suijker: “Een bestuurder is gebaat bij rust. Maar een politieke partij heeft ook visie en ideologie nodig.”

Te lang voerde volgens hem de tevredenheid de boventoon over het feit dat de VVD de premier levert. “En dat compromissen er daarom bijhoren. Maar dat is nogal doorgeslagen.”

Comeback van Edith Schippers

“De VVD had nooit de lijst-Rutte moeten worden”, verzucht partijveteraan Ton Elias. Die vindt overigens dat Rutte prima nog een aantal jaar meekan. Mits hij meer tegenmacht krijgt. Elias zei het vaker: als Mark Rutte onder de tram komt, dan heeft de partij een héél groot probleem.

Onlangs kondigde de bij VVD’ers zeer populaire oud-minister Edith Schippers haar comeback aan, als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Elias betwijfelt of zij de automatische opvolger is. “Ik geloof haar op haar woord als ze zegt dat ze dit niet ambieert. Maar zij was wel een van de weinigen die intern regelmatig tegengas gaf.” En dat is meer dan welkom, vindt hij. “Meer open discussie, minder byzantinisme rond de troon.”

De JOVD is niet zo bezig met de discussie of Schippers Rutte moet opvolgen. Maar: “Wij vinden dat er voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen een lijsttrekker moet komen die je voor visie niet doorverwijst naar de oogarts”.

