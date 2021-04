Gaten in zijn geheugen doen Rutte wankelen in het verkenningsdebat

Premier Mark Rutte moet geweten hebben wat hij over zich afriep, toen hij beloofde dat zijn uitspraken openbaar mochten worden in de kabinetsformatie. Het zou uitkomen dat hij wel degelijk heeft gesproken over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, in de eerste gesprekken met de verkenners. Zelf zegt hij dat hij echt niet wist wat erin zou staan over zijn eigen rol.

In een Kamerdebat moet de premier donderdag vechten voor zijn politieke voortbestaan. Rutte heeft zich verontschuldigd: hij was domweg vergeten dat hij iets over Omtzigt tegen de verkenners heeft gezegd. “Naar eer en geweten kan ik zeggen: ik heb het me verkeerd herinnerd. De herinnering was fout en dat betreur ik.” Hij smeekt de Tweede Kamer om hem te geloven: “Ik lieg niet”. “Ik heb níet gelogen”, herhaalde hij keer op keer. Pas vanochtend om 7.30 uur zegt hij te horen gekregen te hebben dat er tóch iets over Omtzigt in zijn gespreksverslag stond. De rest van de Tweede Kamer had de stukken toen nog niet.

Volgens Rutte steekt er niets kwaads achter de notitie over Omtzigt. Rutte had na de verkiezingsuitslag al eens gebeld met CDA-leider Hoekstra over Omtzigt. Dit omdat Hoekstra in de verkiezingscampagne zei dat Omtzigt misschien minister kan worden in een nieuw kabinet. Rutte: “Ik wilde het CDA laten weten dat wat de VVD betreft er geen bezwaar is tegen een mogelijk ministerschap”. Toen Rutte er vorige week vragen over kreeg van de media, was hij ‘vergeten’ dat hij ook met de verkenners over die kwestie had gesproken. Hij zegt dat ook de verkenners er geen herinnering aan hebben dat ze dit met hem hebben besproken.

Tweede Kamer is laaiend

Rutte lijkt het vertrouwen kwijt te zijn van onder andere D66, PvdA en GroenLinks, en de Partij voor de Dieren. Drie andere partijen hebben voorafgaand aan het debat al gezegd dat zij willen dat hij opstapt, de SP, Partij voor de Dieren, Forum, Denk en de PVV. Wat het CDA gaat doen is nog onduidelijk.

De Tweede Kamer is laaiend. “Hij was het dus”, aldus PVV-fractievoorzitter Wilders. “Hij heeft het land schaamteloos voorgelogen. Zijn tijd is voorbij.” De PVV wil nog vanmiddag stemmen over een motie van wantrouwen. “Het is tijd voor nieuwe verkiezingen, als enige manier om het vertrouwen van de burger in de politiek terug te krijgen”, aldus Wilders.

“Hoe ziet hij (Rutte. red.) zelf eigenlijk dat hij nog geloofwaardig door kan?”, aldus een verontwaardigde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. “Dit is fouter dan fout.”

Ook langdurige regeringspartners van Rutte zijn verbijsterd dat de premier niet de waarheid heeft gesproken. “Ik zeg met een zwaar gemoed: hier scheiden onze wegen. Integriteit is het grootste goed in de politiek”, aldus D66-fractievoorziter Sigrid Kaag. Rutte zegt dat hij een fout heeft gemaakt en het zich niet herinnerde en neemt daarmee “nog niet de ernst op zijn schouders van het geschade vertrouwen”. SGP-leider Kees van der Staaij is aangeslagen. “De kern is: hij heeft niet de waarheid gesproken, toen het ging alsof het leek of een lastig Kamerlid weggepromoveerd zou worden. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.”

‘Je moet wat met Omtzigt’

Bij de ChristenUnie heeft fractievoorzitter Gert-Jan Segers ‘grote zorgen’ dat de VVD in de verkenning liet optekenen “Je moet wat met Omtzigt”. Dat ene zinnetje suggereert dat de VVD wel degelijk een motief had om een lastig Kamerlid weg te promoveren, aldus Segers.

De premier ontkende vorige week nog tot twee keer toe met klem dat hij over de positie van Omtzigt had gesproken. Uit nieuwe documenten blijkt nu dat hij het daar met de verkenners toch over heeft gehad. “Je moet wat met Omtzigt: minister maken”, aldus het gespreksverslag dat na lang aandringen van de Tweede Kamer openbaar is gemaakt.

Het is niet zozeer de uitspraak zelf waardoor Rutte in acute politieke nood is. Een ministerschap suggereren voor het kritische Kamerlid Omtzigt kan ook een vorm van waardering zijn. Al zal Omtzigt zelf daar waarschijnlijk anders over denken. Wat veel dieper steekt, is dat de premier zijn aandeel hardop ontkende in de mislukte verkenning. Dat raakt aan het vertrouwen in zijn leiderschap.

In het Kamerdebat moet donderdag blijken of Rutte, de grote winnaar van de verkiezingen, het geschonden vertrouwen nog kan repareren. Het ziet er somber uit voor hem na de eerste ronde van het Kamerdebat.

