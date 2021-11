Gario uit Bij1, maar het is de vraag of het interne geruzie nu ook voorbij is

Quinsy Gario is geen lid meer van Bij1. Tijdens een chaotische, door technische storingen geplaagde digitale ledenvergadering, besluit de antiracismeactivist en nummer 2 van de kieslijst zelf zijn lidmaatschap op te zeggen. “Weet je wat, het hoeft voor mij niet meer”, schrijft hij op Twitter.

Tijdens haar slotwoord vat partijleider Sylvana Simons de situatie bondig samen: “Hiermee komt een kwestie ten einde – voorlopig – die zijn weerslag heeft gehad op de partij en op iedereen die bij onze partij betrokken is.” Vooral het woord ‘voorlopig’ spreekt boekdelen.

Grote tweedracht gezaaid

Want de kwestie rond Quinsy Gario heeft grote tweedracht in de jonge partij blootgelegd. De komende tijd moeten bestuur en Simons alle zeilen bijzetten om een verdere scheuring te voorkomen.

Als Simons de leden heeft laten weten dat Gario uit de partij stapt, wil het bestuur het liefst over tot de orde van de dag. De partij, die opvalt in de Tweede Kamer en in de Amsterdamse raad, wil optimistisch vooruitblikken op de raadsverkiezingen van volgend jaar. Bij1 wil in meerdere steden meedoen. Er worden filmpjes getoond en leden mogen via de chat vragen stellen over de verkiezingen, maar zij willen vooral nog dingen kwijt over de kwestie-Gario. Tijdens de beantwoording gaat het partijbestuur daar niet op in. Leden kunnen klachten en vragen over het dat conflict mailen.

Klachten van zestien leden

Begin juli werd Gario geroyeerd na klachten van partijleden over gevoelens van ‘onveiligheid’. Het bestuur liet weten dat zestien leden geklaagd hadden over het ‘toxische gedrag’ van de anti-racismeactivist en kunstenaar. Dat zou bestaan uit “zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer.”

Gario ging in beroep tegen het royement. Hij vond de klachten ongefundeerd. Volgens Gario werden er vooral subjectieve klachten en gevoelens tegen hem gebruikt. Hij kreeg niet te weten waar de klachten concreet uit bestonden. Tijdens de algemene ledenraad van zondag moesten de leden stemmen over een definitief royement, maar tot een behandeling van de kwestie en een stemming komt het door de aanhoudende storingen niet. Als Gario na vele storingen zijn verhaal kan doen, is hij eerst onverstaanbaar, waarna de verbinding er opnieuw lange tijd uit ligt. Hij laat later via zijn advocaat weten, zijn lidmaatschap te beëindigen.

Zelfonderzoek

Het conflict met Gario legt een breder schisma in de partij bloot. De afdeling Den Haag besloot zich afgelopen zomer af te splitsen vanwege de kwestie. Na het vertrek van Gario laten nog meer leden weten dat zij de partij willen verlaten, vanwege onvrede met de volgens hen ondemocratische handelswijze van het partijkader.

Simons voelt tijdens haar slotspeech dat onheil al naderen. Tot drie keer toe vraagt zij de leden of zij lid willen blijven. “In een goed huwelijk hou je het met elkaar uit in goede en slechte tijden. Als scheiden geen optie is, dan doe je wat nodig is om te knokken voor een positief resultaat.” Volgens haar moet de partij de komende tijd aan zelfonderzoek doen. “We hebben een belangrijke opdracht, en dat is dat we eens flink in de spiegel moeten kijken. Het bestuur, ikzelf, maar ook alle leden en vrijwilligers.”

