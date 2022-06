Gaat nieuwe Ser-voorzitter Kim Putters de polder verder brengen?

Het kabinet benoemt vrijdag de 48-jarige Kim Putters tot nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Gaat de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de polder verder brengen?

In bestuurlijk en adviserend Nederland is Kim Putters zeer geliefd. Hij werd dan ook unaniem door werkgevers, vakbonden en kroonleden in de Ser voorgedragen. Als SCP-directeur dwong Putters bewondering af voor zijn scherpe analyses over de stand van de Nederlandse samenleving. De Volkskrant riep hem uit tot de ‘invloedrijkste’ Nederlander. Zijn analyses zijn door het kabinet-Rutte III in 2017 gebruikt om de rode draad van het regeerakkoord te schrijven, verklaarde oud-minister Wouter Koolmees onlangs in De Telegraaf.

Wat Putters kenmerkt is dat hij zowel ‘bedachtzaam, aimabel en degelijk’ is, zegt voormalig PvdA-senator Han Noten, die van 2003 tot 2013 met de jonge Putters in de Eerste Kamer zat. “Hij was gruwelijk jong, maar een keiharde werker. Kim bereidde zich altijd gedegen voor, terwijl hij ook hoogleraar was. Hij is intelligent, nieuwsgierig en zit niet vast in dogma’s. Hij is iemand waarmee iedereen in gesprek wil”.

Ex-minister Jet Bussemaker kent Putters al jaren als partijgenoot, senator, hoogleraar en als overheidsadviseur. “Kim heeft de enorme gave door iedereen geliefd te zijn, terwijl hij scherp uit de hoek kan komen. Hij smeert geen honing om de mond.”

Hij zette de kloof op de agenda

Putters zette negen jaar geleden de almaar groeiende kloof in Nederland op de agenda. Hij concludeerde dat de groep waarmee het al goed gaat, het steeds beter krijgt. Maar met mensen die het al moeilijk hebben, gaat het steeds slechter. Al zijn adviezen ten spijt, en de mooie kabinetsvoornemens van Rutte III, is de kloof niet kleiner geworden, constateerde hij bij zijn afscheid van het SCP.

De adviseursrol is volgens Bussemaker soms best frustrerend. Er wordt niet altijd geluisterd. Zo adviseerden Bussemaker en Putters het kabinet tijdens de coronapandemie meermaals om bij besluiten over lockdowns de grote sociale en psychische effecten te betrekken. Pas deze maand besloot het kabinet naast het medische OMT een Maatschappelijk Impact Team in te stellen.

Putters waarschuwde Bussemaker als minister van onderwijs destijds vergeefs voor de invoering van het leenstelsel. Mbo’ers zouden niet meer doorstuderen, uit angst voor de studieschuld. Bussemaker: “Kim weet dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen.”

‘Putters is geen ritselaar’

Putters heeft voor zijn nieuwe rol de perfecte scholing gehad, zegt ze. Hij zat in de senaat, in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, was kabinetsadviseur, hoogleraar en SCP-directeur. Putters is ook al een aantal jaar Ser-kroonlid. “Hij weet goed waaraan hij begint”, aldus Bussemaker.

Putters zal nog wel moeten leren zijn analyses om te zetten in concrete daden, menen Noten en Bussemaker. In de Ser gaat het er soms hard aan toe tussen werkgevers en vakbonden. Noten: “Putters’ stijl is anders. Hij is niet iemand die heel scherp positie inneemt en hij is geen ritselaar.”

Noten hoopt dat Putters de Ser ‘uit de winterslaap’ haalt. “De Ser is in zichzelf gekeerd. De belangrijkste adviezen belanden op onvruchtbare bodem. Kim zou in staat moeten zijn de Ser een andere taal te laten spreken, die meer aansluit. Hij snapt dat er fundamentele problemen moeten worden aangepakt en dat we niet zitten te wachten op weer een uitruilakkoord over flex en zekerheid.”

Bussemaker verwacht dat Putters ‘sociaal-economische thema’s en de maatschappelijke agenda met elkaar verbindt’. Ze doelt op het milieu, de kansengelijkheid, diversiteit en jongeren. “Kim moet beschouwen, vertellen en verbinden. Ik zou niet weten wie dat beter kan dan hij.”

Lees ook:

De Ser weet hoe het personeelstekort kan worden opgelost, maar de politiek luistert niet

Wat kunnen we doen om de ongekende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan? In elk geval nog eens goed in oude adviezen kijken, benadrukt de Ser.