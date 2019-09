Gaat er een streep door het proces-Wilders? Donderdag beslist de rechter

Minister Grapperhaus benadrukte dinsdag in zijn beantwoording van Kamervragen nogmaals dat toenmalig minister Opstelten van justitie geen stem had in de beslissing om te vervolgen. Uit eerdere onthullingen van RTL bleek dat over de zaak-Wilders meermalen op het ministerie is overlegd. Aangezien een minister zich niet hoort te bemoeien met individuele strafzaken – zeker niet als daarin een parlementariër verdachte is – werd ten minste de schijn van politieke inmenging in de rechtspraak gewekt.

Volgens Grapperhaus is er weliswaar overleg geweest op het ministerie, maar ging dat over de manier waarop de beslissing naar buiten zou worden gebracht en andere praktische zaken. Documenten die RTL kreeg na een Wob-procedure wekten de indruk dat dit overleg in september 2014 plaatsvond, toen de definitieve vervolgingsbeslissing nog niet was genomen. Grapperhaus zegt nu dat er altijd tijd zit tussen het nemen van die beslissing, de periode die de verdachte krijgt om daarop te reageren en de bekendmaking. Dat laatste was in de zaak-Wilders pas in december 2014.

Inbreuk op eerlijk proces

De advocaat van Wilders gelooft van deze uitleg geen snars. Geert-Jan Knoops betoogde dinsdagochtend in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol dat er genoeg aanwijzingen zijn voor de bemoeienis. Het OM zou bovendien het gerechtshof hierover verkeerd hebben ingelicht. “Een ernstige inbreuk op het recht op een eerlijk proces”, aldus Knoops.

Als de rechter het OM donderdag niet-ontvankelijk verklaart, dan zal er uiteindelijk ook een streep gaan door de veroordeling van Wilders in eerste aanleg. Hij werd eind 2016 schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzet tot discriminatie, maar de rechter legde geen straf op. Het OM had een boete van 5000 euro geëist en in de aanklacht stond ook aanzetten tot haat. Wilders deed zijn omstreden ‘minder Marokkanen-uitspraak’ op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

