FvD-Kamerlid moet bedreiging over 'tribunalen’ tegen D66’er terugnemen

Een Tweede Kamerdebat over het Nederlandse buitenlandbeleid is uitgelopen op een nieuwe (binnenlandse) coronarel rond Forum voor Democratie (FvD). Daarin trok vooral FvD-parlementariër Pepijn van Houwelingen de aandacht. “Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen”, beet hij D66’er Sjoerd Sjoerdsma op zeker moment toe.

FvD’ers en hun aanhang zinspelen er al een tijdje op dat de ‘schuldigen’ achter alle coronamaatregelen van de laatste twintig maanden (in hun ogen zo’n beetje het gehele kabinet en de ondersteunende leden van het ‘partijkartel’) op den duur door een tribunaal zullen worden berecht en veroordeeld. Bij die oproepen worden vergelijkingen met misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog niet geschuwd.

Van Houwelingens dreigende woorden veroorzaakten beroering in de Kamer, niet in het minst bij een zichtbaar aangedane Sjoerdsma zelf. “Ik ben nu negen jaar Kamerlid maar heb niet eerder meegemaakt dat ik op deze plek word bedreigd. Ik neem dit niet licht op. Ik verwacht dat er nu wordt ingegrepen”, zei hij in de richting van ondervoorzitter Ockje Tellegen.

Zij schorste het debat korte tijd, waarna Van Houwelingen de kans kreeg zijn woorden terug te nemen. “Er komen tribunalen aan omdat de misdaden rond het covid-regime zo groot zijn”, zei de FvD’er daarop. “Maar mijn opmerking was niet persoonlijk bedoeld tegen de heer Sjoerdsma. Hij is een van de velen die tegen die tijd in aanmerking komen.”

Sjoerdsma nam daarmee geen genoegen. “Hij maakt het alleen maar erger. Waar zijn woorden eerst op mij alleen waren gericht, richt hij ze nu op iedereen die verantwoordelijk is voor het coronabeleid en degenen die dat op wat voor manier dan ook steunen. U kunt democratisch genomen besluiten niet vergelijken met misdaden. U kunt niet zeggen: ‘Uw tijd komt nog wel’.”

Na een wat langere onderbreking moest Van Houwelingen alsnog iets dieper door het stof. Uiteindelijk werd de kwestie afgesloten met zijn verzekering dat de opmerking niet was gericht aan Sjoerdsma persoonlijk ‘of wie dan ook’.

'Shit’ in de mailbox

Een dag eerder had een andere Forum-parlementariër, Gideon van Meijeren, ook al een relletje veroorzaakt in de plenaire zaal. Dat gebeurde nadat Nilüfer Gündoğan (Volt) zich had beklaagd over de hoeveelheid ‘shit’ die zij in haar mailbox krijgt. “Vanuit de achterban van Denk en uit de achterban van FvD.”

Tunahan Kuzu (Denk) verontschuldigde zich tegenover Gündoğan voor mogelijke “mails die bedreigend overkomen” vanuit zijn aanhang. Van Meijeren zei daarentegen: “Ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gündoğan ervan te overtuigen dat ze met haar absurde beleid moet stoppen”.

