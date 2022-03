Frustratie over trage voortgang stikstofbeleid

Het geduld rond de stikstofcrisis is zo langzamerhand op. Bij provincies, bij boeren en natuurorganisaties, én in de Tweede Kamer. “We zijn alweer drie jaar op weg na de uitspraak van de Raad van State”, verzucht VVD-Kamerlid Thom van Campen, over het vonnis dat het stikstofbeleid van vorige kabinetten ongeldig verklaarde en de stikstofcrisis inluidde.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zegt boos te zijn dat coalitiepartijen zoals de VVD nu wel zeggen de urgentie te zien, terwijl zij eerder nog beleid maakten waarvan zij wisten dat het niet zou volstaan om de crisis op te lossen. “Hoe kan het dat GroenLinks wel wist dat het niet goed ging, maar de minister niet?”

De volle omvang van de crisis dringt bij steeds meer partijen door. Deze week besliste minister Christianne van der Wal voor natuur en stikstof dat Lelystad Airport geen natuurvergunning kan krijgen vanwege onjuiste stikstofberekeningen. En op donderdagochtend lag een brandbrief op haar bureau van de provincie Overijssel.

PAS-melders

Gedeputeerde Staten Overijssel vraagt om snelle stikstofmaatregelen van het kabinet. De provincie ziet zich gedwongen om te handhaven op de overtreding van de milieuregels door vier biomassacentrales. De centrales hadden in het oude stikstofbeleid van de overheid geen natuurvergunning nodig.

Meer dan 3600 bedrijven kregen zo’n uitzondering, en het kabinet wil deze zogeheten ‘PAS-melders’ legaliseren. Maar Overijssel zegt nu daar niet op te kunnen wachten, omdat er dan geen woningbouw of natuurherstel mogelijk is.

Minister Van der Wal zegt de brief van de provincie eerst te willen bestuderen. Wel zegt zij achter de afspraak te staan “dat er niet actief gehandhaafd” wordt op de PAS-melders. Veel boerenbedrijven die in deze categorie zitten verkeren in onzekerheid, zij vrezen dat zij hun bedrijf uiteindelijk niet kunnen voortzetten.

Gedwongen uitkoop geen taboe

Binnen enkele weken wil Van der Wal met de uitwerking van haar stikstofbeleid komen. In het debat liet zij al doorschemeren dat gedwongen uitkoop van boeren voor haar geen taboe is, als allerlaatste redmiddel. “Het is verschrikkelijk en ik wil er alles aan doen om het te voorkomen. Maar het eerlijke verhaal is dat het niet in ieder gebied haalbaar is. Sommige gebieden staan zo onder druk dat er meer nodig is dan alleen vrijwillige opkoop van bedrijven.”

Om boeren te stimuleren om zich aan te melden voor vrijwillige stopregelingen, denkt zij eraan om vroege melders een hoger bedrag te bieden dan laatkomers.

