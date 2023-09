Frans Timmermans wil verschillen overbruggen en roept op tot brede politieke samenwerking

Partijen moeten ophouden zich te begraven in het eigen gelijk of eigenbelang. Zij moeten het gezamenlijk belang weer voorop gaan stellen. Timmermans deed die oproep zondag in de Abel Herzberglezing in Amsterdam, waarin hij voor het eerst uitgebreid zijn politieke ideeën formuleert als de nieuwe politieke leider van GroenLinks-PvdA.

Er zijn grote onderlinge verschillen tussen partijen, aldus Timmermans, maar die kunnen naar zijn mening overbrugd worden. “Dat is de nobele kunst van het eerst scherp markeren van verschillen om vervolgens naar raakvlakken te zoeken voor oplossingen die de samenleving als geheel vooruitbrengen.”

Samenwerken is nodig om bij mensen in het land weer het vertrouwen terug te brengen in de politiek en in de overheid. Dat vergt dat het brede midden samen optrekt, stelt Timmermans. Alleen dan zal er voldoende draagvlak zijn in de samenleving voor de aanpak van de klimaatcrisis en andere enorme vraagstukken.

“Zonder perspectief waar brede lagen van de samenleving in kunnen geloven en op kunnen vertrouwen, zal ook de meest evidente crisis onaangeroerd blijven”, zei hij zondag bij de lezing in de Rode Hoed in Amsterdam, georganiseerd door deze krant.

Een uitgestoken hand naar rechts

GroenLinks-PvdA steekt daarmee aan het begin van de campagne de hand uit naar partijen rechts van het midden, zoals BBB, VVD, CDA en Nieuw Sociaal Contract. Al noemt Timmermans de namen van die partijen niet, de inzet is om elkaar te vinden, ook als partijen conservatievere standpunten hebben dan GroenLinks-PvdA. Timmermans zegt ‘vurig te hopen’ dat ‘het conservatisme het midden niet verlaat’.

Wel tekent hij aan dat hij hoopt dat die partijen op hun beurt openstaan voor progressieve ideeën en bijvoorbeeld ‘diversiteit en modernisering als kansen zien’. Ook zegt hij dat een scherper klimaatbeleid voor GroenLinks-PvdA belangrijk is. Uitstel van klimaatplannen maakt een oplossing alleen maar duurder en kwetsbare groepen zullen als eerste de dupe zijn als daarna nóg ingrijpendere maatregelen nodig zijn.

Zo bereidt Timmermans zijn eigen achterban er al op voor dat GroenLinks-PvdA niet exclusief met linkse of progressieve partijen wil regeren. Het is een politieke keuze om het breder te zoeken, zelfs als de uitslag grote winst zou brengen. Volgens de peilingen maakt GroenLinks-PvdA momenteel kans op 20 tot 26 zetels, vergelijkbaar met de VVD. NSC gaat in de peilingen voorlopig aan kop.

Ook het herstel van vertrouwen in de overheid gaat volgens Timmermans alleen lukken als het ‘gezamenlijke belang’ weer voorop komt te staan. Waarbij politici en burgers elkaar als individu de ruimte geven en met respect behandelen, maar tegelijk als gemeenschap werken aan een betere samenleving.

Alleen dan kan de overheid als ‘schip van staat’ weer functioneren. “Nu lijkt dat schip op een uitgewoonde woonboot, die nog wel drijft maar vanbinnen is uitgewoond. Alleen met een structurele opknapbeurt kan dat schip de stormen die op ons afkomen goed doorstaan”, stelt hij in de Herzberglezing.

Lees hier de hele Herzberglezing van Frans Timmermans

