Frans Timmermans wil het doen: lijsttrekker worden van de linkse samenwerking PvdA/GroenLinks

Vertrek Timmermans laat gat achter in Brussel

De komst van Frans Timmermans naar Den Haag levert direct een interessante vacature op: wie neemt tijdelijk zijn plaats in als Eurocommissaris? De nieuwkomer, die door het demissionaire kabinet Rutte wordt aangewezen, krijgt een van de belangrijkste internationale posities namens Nederland.

Timmermans is als eerste vicevoorzitter met het klimaatbeleid in zijn pakket een zwaargewicht in de Europese Commissie. Maar het is nog niet zeker dat zijn opvolger dezelfde positie krijgt. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kan ook met de portefeuilles gaan schuiven, waarbij de nieuwe Nederlandse commissaris een ander beleidsterrein zou krijgen.

Voor de portefeuilleverdeling in Brussel zal het uitmaken met wie Nederland nu komt. Aan Nederlandse kant staat nog weinig vast wat betreft de kandidatuur voor deze invloedrijke positie. Zo is het niet gezegd dat de nieuwe commissaris ook zal doorgaan in de volgende commissie die eind volgend jaar aantreedt, na verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024.

Onzeker is ook of deze positie, voor anderhalf jaar of langer, opnieuw de PvdA zal toekomen. Binnen die partij lijkt de voormalige lijsttrekker Diederik Samsom, nu de rechterhand van Timmermans in Brussel, een logische kandidaat. Maar ook onder de huidige bewindslieden in Den Haag zijn er wellicht belangstellenden, met Sigrid Kaag als kansrijkste gezien haar internationale ervaring.