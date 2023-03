Frans Timmermans nodigt Caroline van der Plas uit. ‘We kunnen niet net doen alsof er geen stikstofprobleem is’

In Brussel zagen woensdag opnieuw twee groene voorstellen het levenslicht en volgende week volgen er meer. Europees Commissaris Frans Timmermans heeft haast, nu in de lidstaten de weerstand tegen Europese klimaatwetgeving groeit.

De nieuwste wet moet consumenten gaan beschermen tegen valse groene claims. “Heel vaak zijn er van die groene claims op producten, maar dan blijkt bij onderzoek dat meer dan de helft van die claims gewoon niet klopt, of maar gedeeltelijk.”

Terug naar de houding van mijn grootouders

De nieuwe wetgeving moet daar verandering in gaan brengen. “We willen heel graag kunnen zeggen: ‘Als er een groene claim op staat, dan is het ook groen’. We gaan ervoor zorgen dat er minder van die labels komen en dat de bedrijven die de claims maken, ze ook moeten onderbouwen.”

Een ander voorstel moet het makkelijker gaan maken om kapotte spullen te laten repareren. “We moeten eigenlijk weer een beetje terug naar de houding van mijn grootouders”, zegt Timmermans. “Dat je iets maakt wanneer het kapot gaat. Wij zijn veel sneller geneigd om iets dat kapot is weg te gooien en iets nieuws te kopen.”

Met de nieuwe wetgeving moeten consumenten het recht krijgen om een aangekocht product binnen de garantieperiode te laten maken wanneer het kapot gaat, en ook daarna moeten producenten reserveonderdelen op voorraad houden.

Turbulente tijden

Timmermans’ groene plannen komen in turbulente tijden als het gaat om Brusselse klimaatwetgeving. Duitsland blokkeert een verbod op auto’s die op benzine rijden. Aanvankelijk stemde Berlijn in met het voorstel, maar nu weigert het land plots toch een handtekening te zetten. Onderhandelingen zijn nog gaande.

Timmermans merkt dat er niet alleen vanuit Duitsland, maar ook in andere landen kritische geluiden klinken. “Je ziet ook in andere landen politieke aardverschuivingen, zoals in Italië. Daardoor krijgen wij het nu steeds moeilijker.”

Omdat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn, wil Timmermans het tempo in zijn groene plannen houden. Tegen verkiezingsdag, weet hij, groeit de weerstand. “Vandaar dat ik ook blij ben dat we vorig jaar al veel hebben kunnen afsluiten.”

Geen concessies aan Caroline van der Plas

Ook de grote winst van BBB in de verkiezingen voor de Provinciale Staten is in Brussel niet onopgemerkt gebleven. Hoewel Caroline van der Plas zich regelmatig heeft uitgesproken tegen de Europese regelgeving rond stikstof, zegt Timmermans graag met haar in gesprek te gaan. “Ik begrijp dat mevrouw van der Plas van plan is om naar Brussel te komen ze is van harte welkom.”

Dat betekent echter niet dat Timmermans concessies kan doen aan van der Plas. “Dan gaan we precies hetzelfde doen als we met de ambtenaren hebben gedaan: uitleggen hoe de Europese wetgeving in elkaar zit. Die Europese wetgeving staat, en dat is het kader waarbinnen een oplossing gevonden moet worden. Die kan niet zomaar opzij worden geschoven.”

Perspectief voor de agrarische sector

“We kunnen niet net doen alsof er geen stikstofprobleem is”, aldus Timmermans. “Er is een heel groot probleem. Ik hoop dat iedereen het daar ook wel over eens is. We moeten dat op zien te lossen op een manier die een toekomst biedt voor de agrarische sector, maar ook bescherming voor de natuur in Nederland.”

Timmermans zegt niet te weten wat de BBB en Van der Plas nu precies willen. “Ze willen niet dat er al te drastische maatregelen worden genomen en dat er een perspectief is voor de agrarische sector. Met dat laatste ben ik het zeer eens. Alleen wat ze dan precies willen, dat wil ik heel graag van mevrouw van der Plas zelf horen.”

