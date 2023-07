Frans Timmermans: de man die de eerste groen-rode premier wil worden

De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans is extreem bevlogen, weet veel, werkt keihard en hij heeft overal een mening over.

De raspoliticus is niet iemand die je over het hoofd kunt zien. Timmermans weet wat hij wil, en hij doet er alles aan om dat ook te bereiken. Zo heeft de 62-jarige Eurocommissaris vorige maand ook de Natuurherstelwet met moeite door het Europees Parlement geloodst. Ondanks forse tegenstand van de Europese christen-democratische (EVP-)fractie. Hij reisde de afgelopen maanden stad en land af om zich te verzekeren van voldoende steun. Dat lukte uiteindelijk nadat hij de scherpste kantjes van de wet eraf had gehaald. Timmermans is geen bestuurder op afstand, maar een Eurocommissaris die liefst met de poten in de modder staat om iets voor elkaar te krijgen.

Dat deed hij al eerder in Nederland toen hij minister van buitenlandse zaken was en in 2014 de MH17 in Oekraïne werd neergeschoten. Timmermans reisde meteen af naar Oekraïne in een poging afspraken te maken over de berging van het vliegtuig en de inzittenden. Daarna vloog hij naar de VS en hield hij bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een indringende toespraak. Zijn ster rees snel op het internationale toneel, en in 2014 werd hij al benoemd tot Eurocommissaris.

Invechten in de fractie

Dat was wel anders toen de uit Heerlen afkomstige oud-diplomaat in 1998 in de Tweede Kamer kwam voor de PvdA. Hij had gewerkt voor de OVSE en sprak vloeiend meerdere talen, ook omdat hij was opgegroeid in Brussel, Rome en Heerlen. Maar hij moest zich vanaf de onderste treden invechten in de fractie van 1998 met maar liefst 45 PvdA’ers.

In 2007 werd hij staatssecretaris buitenlandse zaken in het kabinet-Balkenende. Toen fractievoorzitter Mariëtte Hamer in 2008 in de media liet weten dat de PvdA meer moest gaan samenwerken met de SP om de arbeiders terug te halen, reageerde Timmermans fel. Hij somde in een artikel in de Volkskrant vijftien redenen op waarom de PvdA beter toenadering bij GroenLinks of D66 kon zoeken. De interne richtingenstrijd werd daarna gedempt, maar zijn standpunt was duidelijk.

In 2010 keerde Timmermans na de val van het kabinet-Balkenende weer terug in de Kamer. Hij eiste daar de belangrijke portefeuille van buitenlandse zaken op, maar moest er weer een half jaar op wachten. De Limburger probeerde weg te komen uit Den Haag. In 2011 solliciteerde hij voor de functie van commissaris van de Koningin in Limburg, maar dat blokkeerde de Limburgse PVV.

Frans Timmermans, oktober 2022. Beeld Sander de Wilde

Hij kwam in 2012 intern in de problemen, toen hij via een e-mail aan de fractie zijn grote ongenoegen kenbaar maakte over partijleider Job Cohen. De e-mail lekte al snel uit naar de pers. Cohen had in een interview in Trouw ook gezegd dat de PvdA een ‘SP-light’ zou moeten worden.

Brutus

Timmermans keerde zich hier opnieuw fel tegen. De PvdA moest juist niet de conservatieve weg van de SP op gaan, en zich afzetten tegen de EU vond hij. Beter kon de partij samenwerking zoeken met GroenLinks. De beruchte mail leidde uiteindelijk tot het voortijdig vertrek van Cohen als partijleider. Timmermans werd verweten een ‘Brutus’ te zijn. Zelf zei hij hierover later dat hij totaal verkeerd had ingeschat hoe zijn e-mail geïnterpreteerd zou worden.

Dat Timmermans een warm pleitbezorger is van samenwerking met GroenLinks, werd vorig jaar weer duidelijk. Hij kwam samen met de Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman met een pamflet waarin hij PvdA’ers opriep mee te gaan in een grotere linkse beweging. Maar zelf zweeg hij de afgelopen twee jaar nadrukkelijk als werd gevraagd of hij beschikbaar zou zijn als leider van die beweging. Hij was hard aan het werk voor de Natuurherstelwet in Brussel, zei hij.

Maar volgend jaar zijn er Europese Verkiezingen en zou zijn termijn in Brussel er toch op zitten. En zowel bij de achterban van PvdA als bij GroenLinks ligt Timmermans goed. Na overleg met zijn vrouw en vier kinderen stelde hij zich donderdag beschikbaar voor deze nieuwe uitdaging.

