Franc Weerwind zal gemist worden als burgemeester van Almere, nu wordt hij als minister de hoeder van de rechtsorde

Hij zou nog tot 2027 het stadsbestuur leiden, een functie die hij ‘met ongekend veel plezier’ vervult. “Almere blijft in mijn hart”, verzekert hij de bewoners van zijn stad. De 57-jarige Weerwind wordt minister voor rechtsbescherming.

Er is door zijn partij D66 flink aan hem getrokken. Om de overstap te maken moest Weerwind zijn belofte aan de Almeerders breken dat hij ‘een blijvertje’ zou zijn. Hij noemt het een ontzettend moeilijke beslissing.

Blijkbaar wordt het hem vergeven. Landelijk mag de 57-jarige Weerwind nog niet zo bekend zijn, in eigen stad heeft hij krediet opgebouwd om zijn stijl van besturen. Toen omroep Flevoland op straat de reacties peilde, waren er twee soorten reacties. Lof voor de ‘vriendelijke’ en ‘kundige’ burgemeester, en kritiek – dat hij niet gemist kan worden. Zelfs oppositiepartij PVV vindt dat de burgemeester had moeten doorgaan.

Doorbraak in diversiteit

Weerwind is de eerste zwarte minister in meer dan honderd jaar. Zijn ouders kwamen in de jaren vijftig naar Nederland vanuit Suriname. In het nieuwe kabinet betekent zijn komst een doorbraak in diversiteit. Maar Weerwind wil geen rol als zwart boegbeeld, was deze week te merken. “Ik ga aan het werk en dan kunt u zelf beoordelen of ik dat nieuwe elan breng”, sprak hij relativerend hij na zijn kennismakingsgesprek met de premier. De vorige minister met Surinaamse wortels was admiraal George Abraham Ellis. Hij was in 1903 minister van marine.

In Almere had de nieuwe D66-minister zijn handen vol aan de opening van de Floriade en aan het bewaren van de politieke rust in de versplinterde gemeenteraad. In zijn eigen partij was zijn ster rijzende. Weerwind schreef mee aan het verkiezingsprogramma. Almere is zijn derde burgemeesterspost. Zijn ervaring ligt geheel in het lokale bestuur. Hij begon na een studie bestuurskunde als gemeentesecretaris. Een kleine twintig jaar geleden werd hij nog om zijn afkomst afgewezen bij sollicitaties op een burgemeesterspost. “Ik kreeg te horen: we kunnen toch niet een gekleurde man benoemen?”

Politiek staat de burgemeester bekend om zijn oproepen om ‘niet alleen de succesverhalen’ over integratie te delen, ‘maar ook de pijn van mensen die zich om de komst van immigranten bedreigd voelen’. “Natuurlijk het ging ook vaak mis – zeker in de eerste generaties”, zei Weerwind bij een lezing in 2017. Als minister wordt hij hoeder van de rechtsorde. Een van zijn eerste taken wordt om de sociale advocatuur te versterken, een afspraak uit het regeerakkoord en een belofte na de toeslagenaffaire.

