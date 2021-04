Fractieleden zijn best voor een fusie, maar de officiële lijn is afwachtender

Een groeiend aantal partijleden van PvdA en GroenLinks hoopt dat het historisch slechte verkiezingsresultaat van links het begin is van gezamenlijk nieuw succes. Onder de naam RoodGroene Toekomst pleiten bijna zesduizend leden van de partijen voor vergaande samenwerking tijdens de komende kabinetsperiode en daarna.

De tijd is er rijp voor, denkt initiatiefnemer Frank van de Wolde, zelf PvdA-lid. Na de teleurstellende verkiezingen – de PvdA bleef hangen op negen zetels, GroenLinks verloor zes zetels en kwam op acht – begon hij met het schrijven van een manifest. Al gauw sloten leden van beide partijen aan.

In het manifest wordt opgeroepen om gezamenlijk de formatie in te gaan en elkaar niet los te laten. De partijen moeten met zoveel mogelijk gezamenlijke lijsten deelnemen aan de raadsverkiezingen van volgend jaar en het liefst ook tijdens de volgende Kamerverkiezingen. Links moet daarnaast werken aan een gezamenlijk verhaal, waartoe veel kiezers zich aangetrokken voelen. Ook partijprominenten tekenden het manifest, onder wie oud-PvdA-leider Job Cohen en Andrée van Es, die mede aan de wieg stond van GroenLinks.

‘Het gaat om inhoudelijke samenwerking, geen fusie’

Van de Wolde spreekt bewust niet over een fusie. “Dat is geen doel op zich. Het gaat om inhoudelijke samenwerking.” De vraag over fuseren moet volgen uit de inhoud, zegt hij. “Een fusie is meteen heel beladen en leidt tot ruzie. We hebben grotendeels dezelfde idealen; het heeft meer zin om je daar samen voor in te zetten.”

In een fusie gaat bovendien veel energie zitten, zegt de PvdA’er. “De energie moeten we stoppen in ons organiseren en samen campagne voeren, in plaats van elkaar vliegen afvangen en twee keer afzonderlijk dezelfde wijk in te gaan om te flyeren.”

De partijbesturen van beide partijen zijn enthousiast over het initiatief. PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar sprak vorige week al met RoodGroene Toekomst. Zij wil het initiatief blijven volgen. Ook Katinka Eikelenboom (GroenLinks) denkt dat de partijen te winnen hebben bij intensievere samenwerking.

De officiële lijn bij beide partijen is afwachtender

De fracties in de Tweede Kamer spraken onlangs uit samen op te blijven trekken in de formatie, om zo een links tegenwicht te bieden tegen een ‘centrumrechts motorblok’. Dat wordt nog een klus, omdat VVD, CDA en D66 aan één van beide partijen genoeg hebben voor een coalitie. PvdA en GroenLinks zijn echter stellig: zij willen zich niet uit elkaar laten spelen.

Hoewel individuele fractieleden best voor een fusie zijn, is de officiële lijn bij beide partijen afwachtender. GroenLinks zit nog volop in de evaluatie van de verkiezingsnederlaag en bij de PvdA is een sterk vernieuwde fractie zich aan het inwerken.

Eerdere pogingen tot een fusie of vergaande samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en soms ook de SP, liepen telkens op niets uit. Meestal lag daar wantrouwen aan ten grondslag. Omdat één van de partijen een stuk groter was en het dacht op eigen kracht te redden, of door animositeit tussen de partijleiders. Begin 2020 zeiden toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher, Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) al meer samen te zullen optrekken.

Wat Van de Wolde betreft is ook de SP welkom bij het initiatief. “Ze zijn van harte welkom. En dat geldt ook voor leden van de Partij voor de Dieren, Denk of Bij1. Maar de meeste energie voor samenwerking zit nu bij de PvdA en GroenLinks. Die onderstroom is heel sterk.”

