Forum zet Statenlid uit de partij dat kritisch is over referendum

Het bestuur van Forum voor Democratie (FvD) heeft het lidmaatschap beëindigd van Johan Almekinders, de kritische fractievoorzitter bij de Provinciale Staten in Overijssel. Almekinders stelde het partijbestuur woensdag een ultimatum tot middernacht om het referendum over het aanblijven van Thierry Baudet in te trekken. Hij dreigde het FvD-bestuur aansprakelijk te stellen als dat het referendum zou doorzetten. In antwoord hierop zette het bestuur Almekinders enkele uren later per e-mail uit de partij.

Volgens Almekinders is de ledenregistratie van FvD een chaos en is daarmee onduidelijk wie stemrecht heeft in het referendum. Bovendien kent de partij geen instrument als een ‘bindend referendum’, en is ‘partijleider’ volgens Almekinders ook geen functie die in de FvD- regels is verankerd. Ook is er geen tegenkandidaat voor Baudet, en krijgen de leden daarmee onvoldoende keuze. Het bestuur kondigde aan haast te willen maken met het referendum. Volgens Baudet zou er ‘door een paar handige jongens’ binnen Forum een ‘internetraadpleging’ opgezet kunnen worden.

Toezicht van notaris

Ook de inmiddels onafhankelijke Utrechtse Statenfractie heeft een kritische brief over het referendum gestuurd, meldt het ANP. Zij geeft het bestuur tot vrijdagmiddag de tijd om te reageren. Het referendum zou volgens de briefschrijvers alleen kunnen doorgaan als mensen de kans krijgen zich als tegenkandidaat te melden, het ledenbestand door een onafhankelijke accountant is vastgesteld en als het zeker is dat alle FvD’ers kunnen stemmen, en alleen echte leden hun stem kunnen uitbrengen. Ook zou een notaris toezicht moeten houden en moet de partij volledige garanties geven dat de stemmen niet geopenbaard worden en dat het onmogelijk is de stemming te manipuleren.

Het is de vraag of de opzegmail van FvD Almekinders inderdaad de pas afsnijdt om bij de rechter afgelasting of uitstel van het referendum te eisen. De mail spreekt van ‘bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap’ van de Overijsselse fractievoorzitter, maar die zegt zijn lidmaatschap zelf niet te hebben opgezegd. Hij is ook niet officieel geroyeerd. Almekinders stapte vorige week wel wel met drie van zijn vier fractiegenoten uit de fractie van FvD.

Volgens Almekinders komt het referendum zoals het zich nu laat aanzien zo onzorgvuldig tot stand dat het bestuur volgens hem “onrechtmatig handelt jegens de vereniging en jegens de leden. Ik of andere leden kunnen dan de strafbaarheid van de handelwijze nader onderzoeken”.

Lees ook:

Forum verliest bijna een kwart van zijn Statenzetels

De grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 raakt door de scheuring in de partij een groot deel van zijn zetels kwijt.

Leidse hoogleraren rechten distantiëren zich van Forum voor Democratie

De chaos binnen Forum voor Democratie heeft ook de Universiteit Leiden bereikt. Het college laat onderzoek doen naar beschuldigingen van antisemitisme bij de rechtenfaculteit en hoogleraren spreken zich uit tegen ‘het normaliseren van vreemdelingenhaat’.