Forum voor Democratie pleit zichzelf vrij met wc-eendonderzoek

De partij bracht dinsdagavond het interne onderzoek naar buiten. Het is uitgevoerd door Kamerlid Van Haga en het Noord-Hollandse Statenlid Ralf Dekker, twee Baudet-getrouwen. Het rapport bevat verder geen weerwoord van kritische (oud-)leden. Volgens Baudet is het een ‘grondig en serieus rapport, waarin op geen enkele wijze wordt verbloemd of vergoelijkt’.

De onvrede over het lakse optreden van de partijtop en met name van Thierry Baudet in deze affaire stortte de partij vorige maand in een diepe crisis. Baudet moest weg als partijleider maar keerde terug nadat hij een ledenraadpleging over zijn leiderschap overtuigend won. Inmiddels zijn 10 van de 12 senatoren vetrokken, 6 van de 10 kandidaat-Kamerleden, de Amsterdamse raadsfractie (drie leden), de Europarlementsfractie (drie leden) en Kamerlid Theo Hiddema. Ongeveer 60 procent van de 83 Statenleden splitste zich af. Brabant, waar FvD meebestuurt, blijft ‘autonoom binnen de partij’. Ex-VVD’er Wybren van Haga sloot zich 30 november daarentegen officieel bij Baudets fractie aan.

‘Verbazingwekkende persoonsverwisseling’

Baudet stelt dat veel misverstanden zijn ontstaan door een ‘verbazingwekkende persoonsverwisseling’ waarbij de verkeerde persoon werd geschorst. Daarmee doelt hij op de eerdere ophef voor de zomer over antisemitische en homofobe uitingen in de jongerenbeweging. Dat zou destijds ook intern zijn onderzocht, maar de partij heeft dat onderzoek niet openbaar gemaakt. Een van de aanstichters kreeg daarna promotie en werd fractiemedewerker. Vijf klokkenluiders binnen de jongerenbeweging werden later juist geschorst. Oud-Kamerlid Theo Hiddema zou vooral hierom zijn opgestapt, hij had ingestemd met de komst van de bewuste fractiemedewerker.

Voor critici van Baudet was het daarom in november zonneklaar dat de partij niet in staat was geweest zichzelf te reinigen. Een groot deel van de partijtop eiste het vertrek van Freek Jansen, voorzitter van de jongerenbeweging en vertrouweling van Baudet.

Baudet werkt nog samen met omstreden Jansen

Het is onwaarschijnlijk dat Jansen – die de jongerenbeweging groot maakte en zelf fractiemedewerker is - niet van de ‘persoonsverwisseling’ heeft geweten. Baudet en hij werken nog altijd nauw samen. Forum moet ergens komende tijd een nieuwe kandidatenlijst inleveren.

Baudet daarentegen schrijft in een mailing: “Niemand van ons wist hiervan, en bij het teruglezen van het onderzoeksrapport moest ik denken aan al die grote historische gebeurtenissen die vaak ook aan een kleine toevalligheid hingen. Verbijsterend hoe het soms loopt in het leven.”

De lege Kamerzetel van Hiddema is nog altijd niet ingevuld. Officieel valt die toe aan Henk Otten, die in 2017 op de kieslijst stond maar vorig jaar brak met Forum. Otten is nu senator. Tegen het RTL-programma Beau zei hij begin december. “Nou, mijn handen jeuken om dat te doen. Dan wil ik ook die fractiekamer van Hiddema, zodat ik die boreale bunker van dichtbij in de gaten kan houden.”

