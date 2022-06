Forum voor Democratie meldt zich voor parlementaire enquête corona

Forum voor Democratie neemt plaats in de commissie die de parlementaire enquête naar de coronacrisis gaat voorbereiden. Dat blijkt uit een brief van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Dinsdag moet de Kamer instemmen met de instelling van de tijdelijke commissie. Behalve FvD willen VVD, D66, PVV, CDA en PvdA hieraan deelnemen. Het is gebruikelijk dat de partijen die deze commissie vormen uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor de echte parlementaire enquête.

Forum heeft een radicaal andere kijk op het virus dan andere partijen. De partij van Thierry Baudet noemt corona een stevige griep en keert zich tegen alle beperkende maatregelen van het kabinet. Volgens FvD hebben deze ingrepen niets te maken met het beschermen van de volksgezondheid, maar hanteren regeringsleiders een andere, geheime agenda, met als doel het creëren van een ‘nieuwe wereldorde’.

FvD is tijdens coronadebatten veelvuldig in botsing gekomen met kabinet en andere fracties vanwege het verspreiden van complotten. Eind vorig jaar moest Baudet op last van de rechter tweets verwijderen waarin hij een parallel trok tussen de coronamaatregelen en de Holocaust.

Publieke verhoren

Zodra de tijdelijke commissie is geïnstalleerd, zullen de Kamerleden samen tot een onderzoeksvraag moeten komen. De bedoeling is dat de Tweede Kamer uiteindelijk beter voorbereid zal zijn op een eventuele nieuwe gezondheidscrisis. Zaken waar de enquêtecommissie in ieder geval op moet letten zijn de informatievoorziening aan de Kamer, de inrichting van de crisisorganisatie, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de maatregelen. Het onderzoek strekt zich van eind 2019, toen vanuit China de eerste signalen over het virus kwamen, tot voorjaar 2022, de periode waarin de maatregelen werden afgeschaald.

Het kan nog wel even duren voordat de openbare verhoren van deze corona-enquête zullen plaatsvinden. Niet eerder dan voorjaar 2023 zal de echte commissie aan het werk gaan, om te beginnen met onderzoek en vervolgens het verhoren van mensen achter gesloten deuren. Op z’n vroegst eind 2023, maar waarschijnlijk pas in 2024, start het openbare gedeelte.

Deze maandag beginnen de publieke verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Daarna is het de beurt aan de enquêtecommissie die onderzoek doet naar fraudebeleid, als gevolg van het toeslagenschandaal.

