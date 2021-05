Forum voor Democratie erodeert verder onder ‘niet te beteugelen’ Baudet

Wybren van Haga, Olaf Ephraïm en Hans Smolders scheiden zich af van Forum voor Democratie. In een persverklaring op Twitter laat Van Haga weten dat de afgelopen tijd ‘een verschil van inzicht’ is ontstaan over de manier van politiek bedrijven. De ‘bevrijdingsposter’ waarmee de partij de coronamaatregelen met de Tweede Wereldoorlog vergeleek, is een splijtzwam gebleken.

Het korte bericht vermeld ook nog dat de scheiding ‘in goede harmonie’ heeft plaatsgevonden en dat het programma van Forum voor Democratie leidend zal zijn voor de nieuwe fractie. In een reactie laat Forum weten dat ‘gezamenlijk optrekken altijd een betere keuze zou zijn geweest. Maar hun keuze staat hen uiteraard vrij’.

*** PERSBERICHT *** pic.twitter.com/VuG7gpnTpk — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) 13 mei 2021

Van Haga, Ephraïm en Smolders stonden op plek 2, 3 en 4 op de lijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen van 17 maart. Bij die verkiezingen haalde Forum acht zetels, na een campagne waarin de partij zich stevig verzette tegen het coronabeleid en daarbij coronabeperkingen met de voeten trad. Vooral Van Haga vertolkte het coronasceptische geluid tijdens Kamerdebatten. Dat werd door de kiezer beloond: als nummer 2 kreeg hij bijna net zoveel voorkeursstemmen als partijleider Thierry Baudet.

In het AD zegt Smolders, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn, dat de ‘bevrijdingsposter’ één van de aanleidingen voor het vertrek was. Van Haga nam eerder in de Tweede Kamer afstand van die poster, nadat Forum van alle kanten felle kritiek had gekregen op de vergelijking met de bezetting. Volgens Smolders is de ontstane situatie ‘onwerkbaar’: “Wij willen niet langer verrast worden door zaken als die posters. Maar er is geen vertrouwen meer dat we Baudet kunnen beteugelen. Hij doet veel goed, maar hij luistert niet. Dit speelt al weken. Gisteravond hebben we besloten dat het onmogelijk was om hier nog uit te komen.”

Hans Smolders tijdens de presentatie van de eerste tien kandidaten van Forum voor Democratie (FVD) in januari. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Smolders zit ook namens Forum in de Provinciale Staten van Brabant, waar de partij een college vormt met VVD, CDA en Lokaal Brabant. Het is nog onbekend of Smolders ook daar de partij verlaat. Met een vertrek van Smolders zou het college zijn meerderheid verliezen. Olaf Ephraïm is penningmeester en was eerder senator voor Forum. Hij bleef tijdens vorige ruzies en afsplitsingen juist nadrukkelijk achter Baudet staan.

Tijdens het coronadebat van woensdag nam Van Haga ook al afstand van zijn partijleider. Thierry Baudet werd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp gevraagd zich uit te laten over de geruchten dat hij corona zou hebben, omdat verschillende Kamerleden zich zorgen maakten over zijn aanwezigheid in de vergaderzaal. Baudet, die kort daarvoor tegenover tv-camera’s had gezegd dat hij ‘grieperig’ was geweest, zei in de Kamer zich ‘kiplekker’ te voelen. Van Haga bood even later excuses aan voor Baudet, omdat die D66-Kamerlid Jan Paternotte een schouderklopje had gegeven.

Het is de tweede keer dat kort na een verkiezingsoverwinning van Forum geruzie en afscheidingen volgen. Toen Forum voor Democratie in 2019 als grote winnaar uit de bus kwam bij de Provinciale Statenverkiezingen, leidde dit al snel tot de afscheiding van mede-oprichter Henk Otten en enkele getrouwen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen vertrokken onder anderen Joost Eerdmans en Annabel Nanninga bij Forum, om later JA21 te vormen. Zij vonden dat de partij onvoldoende optrad tegen racistische en antisemitische appjes binnen de jongerenvereniging.

Lees ook:

Waarom trokken Baudets partijgenoten niet veel eerder een grens?

Radicaal rechtse partijen slagen er meestal niet in de ‘bruine dampen’ buiten de deur te houden, zo blijkt uit de geschiedenis. Waarom trokken Baudets partijgenoten niet veel eerder een grens?