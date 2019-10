Forum-fractieleider Cliteur spreekt in Eerste Kamer over ‘rechtsstaat in verval’

Het idee kwam van GroenLinks-senator Rosenmöller: de fractieleiders in de Eerste Kamer moeten bij de algemene beschouwingen niet te veel over punten en komma’s praten. Laat de senatoren een intellectueel debat voeren over de grote lijnen van het overheidsbeleid. Dat lukte dinsdag. En die aanpak, met dat ‘grote debat’, leverde meer inzicht op in het gedachtengoed van Forum voor Democratie.

Want de algemene beschouwingen waren de eerste gelegenheid voor FvD-fractievoorzitter Paul Cliteur om zijn ideeën over de rol van politiek en beleid in de samenleving breed uiteen te zetten. De hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap in Leiden mocht bij het debat het spits afbijten, nu zijn partij, ondanks het vertrek van drie dissidente fractieleden, de grootste oppositiepartij is.

Naar het debuut van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer was ook uitgekeken omdat die partij, mocht bij stemmingen de nood aan de man komen, op sommige onderwerpen kabinetsvoorstellen aan een meerderheid kan helpen. Cliteur koos er echter voor zijn kaarten tegen de borst te houden. Hij gaf wel een beschouwing over de vraag in hoeverre de staat nog haar verantwoordelijkheden neemt. Volgens Cliteur is de Nederlandse staat in verval. En zeker de democratische rechtsstaat, die pas kan ontstaan als een land soeverein is en haar grenzen bewaakt. De staat valt bovendien in zijn ogen pas serieus te nemen als zij de wetten ook daadwerkelijk handhaaft. De fractievoorzitter van Forum hekelde de gedoogcultuur bij de consumptie van drugs.

Terrorisme

Het tweede voorbeeld voor zijn stelling dat de staat onderhevig is aan verval, is voor Cliteur de aanpak van jihadistisch terrorisme. Die aanpak kan niet van de grond komen, meent hij, door het open grenzenbeleid van nu ook weer het derde kabinet-Rutte.

Cliteur werd tijdens het Eerste Kamerdebat aangesproken op concrete standpunten van Forum-voorman Thierry Baudet in de Tweede Kamer. Als het gedogen van drugsgebruik afgelopen moet zijn, waarom steunt Forum dan experimenten met legale wietverkoop en legaal gebruik? En als alleen de rechtsstaat het monopolie op dwang heeft en als wetten dienen te worden gehandhaafd, waarom verklaarde Baudet zich dan solidair met boeren, die vernielingen aanrichten?

Cliteur kwam daar wonderwel uit. Als wietverkoop gelegaliseerd wordt, is er niets aan de hand, want dan wordt dat de wet en wordt het overtreden van de wet niet langer gedoogd. En protesteren tegen wetgeving en uitspraken van de rechter, zoals de boeren deden, mag en moet volgens Cliteur zelfs. “Ik verbaas me er in dat verband over dat niet meer geprotesteerd wordt tegen het proces tegen Geert Wilders”, aldus de hoogleraar, die in het proces tegen de PVV-leider als deskundige optrad.

Lees ook:

Scheuring in Forum

Onmiddellijk na de gigantische verkiezingsoverwinning van Froum voor Democratie brak er ruzie uit tussen de twee oprichters, Thierry Baudet en Henk Otten.Met als gevolg twee aparte fracties in de Eerste Kamer.

De columnist Cliteur

Paul Cliteur mengt zich graag in het openbare debat. Onder meer als columnist. Bij Trouw en ook bij het televisieprogramma Buitenhof. Hij trok zich bij dat programma terug vanwege het tegen hem gebruikte verwijt dat hij intolerant zou zijn.