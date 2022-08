Forse kritiek op nieuwe, permanente ‘coronawet’ die de regering na de zomer wil invoeren

Er is flinke kritiek op de permanente ‘coronawet’ die de regering na de zomer wil invoeren. Onder meer een coalitie van burgemeesters en gemeenten vindt dat er vlak voor de zomer een wet in elkaar is gedraaid waar heel wat op af te dingen valt. Ook andere adviesraden en bijvoorbeeld de GGD uitten kritiek.

Deze ‘coronawet’ wordt onderdeel van de bestaande Wet publieke gezondheid (Wpg), en is niet zomaar een wet. Hiermee verkrijgt de regering bij een oplevende epidemie permanent bevoegdheden tot het nemen van maatregelen die grondrechten kunnen beperken. Denk aan het verplicht afstand houden, sluiten van publieke plekken, een test- of quarantaineplicht, of het verplicht dragen van een mondkapje.

Het kabinet maakt haast met deze wet sinds de Eerste Kamer in mei de tijdelijke wet afwees die tot dan toe een juridische basis was voor coronamaatregelen. Het wetsvoorstel ligt ter beoordeling bij de Raad van State, die deze maand met een reactie komt. In aanloop naar dat advies is al flinke kritiek geleverd, blijkt uit bijlagen bij de wet.

Ingrijpende wetswijziging voor een tijdelijk probleem

In een gezamenlijke reactie stellen het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad dat de nieuwe wet eerder meer onduidelijkheid veroorzaakt dan dat die een bijdrage levert aan een ‘robuust stelsel’ ter bestrijding van een pandemie.

Het ontbreekt, vinden ze, aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's. Het steekt de bestuursorganen dat zij niet zijn betrokken bij het opstellen van het ontwerpwetsvoorstel.

Voorzitters van de veiligheidsregio's, samen 25 burgemeesters, zijn straks bevoegd om, naast de minister, (lokaal) in te grijpen bij een epidemie. Maar zij hebben ook te maken met de ‘rampenwet', de Wet veiligheidsregio’s, waarvan in 2020 is geconstateerd dat die op de schop moet omdat Nederland niet goed is voorbereid op rampen en crises. Terwijl aan die wet nog niets is gedaan, wordt nu met de permanente ‘coronawet’ wel gesleuteld aan verantwoordelijkheden.

De burgemeesters vinden het ongewenst dat een tijdelijk probleem (covid) wordt opgelost met een ingrijpende wetswijziging. “Dit belangrijke wetsvoorstel is een haastklus geworden. Het bevatte allerlei slordigheden en is vlak voor de zomervakantie nog even ter consultatie opgestuurd. Wij vinden: als je het doet, doe het dan goed”, zegt bestuurlijk adviseur Joost Keemink-Haane van het Genootschap van Burgemeesters.

‘Dit is de consequentie van het wegstemmen van een tijdelijke wet’

De landelijke gezondheidsdiensten GGD en GHOR sluit zich gedeeltelijk aan bij deze kritiek van de bestuurders. Bovendien stellen zij dat in de wet niet duidelijk is wat de regels zijn voor quarantaine en isolatie. De regering wil die begrippen niet verhelderen, laat die weten. Dat komt later.

Een woordvoerder van minister Ernst Kuipers van volksgezondheid zegt dat de regering ook niet blij is met deze wet. “Wij hadden liever meer tijd gehad, maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer.” De regering wil een een juridische basis hebben om in te kunnen grijpen bij een nieuwe coronagolf.

Inhoudelijk plaatst het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het grootste vraagteken bij de nieuwe coronawet. Het ATR adviseert zelfs om het wetsvoorstel niet in te dienen omdat nog onbekend is welke aanpak en bestrijding van de coronapandemie goed heeft gewerkt. Evaluaties van genomen maatregelen lopen nog waardoor minder belastende alternatieven mogelijk worden gemist.

Ook burgers en hun organisaties merken bezorgd op dat het kabinet in de wet zonder onderbouwing stelt dat de collectieve maatregelen de afgelopen jaren ‘noodzakelijk en effectief’ zijn gebleken bij de bestrijding van covid.

In reactie hierop zegt het kabinet weten dat er niet kan worden afgewacht met deze wetgeving. Op twijfels over de effectiviteit van maatregelen reageert het kabinet niet.

