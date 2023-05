Formatie in provincie Utrecht verder zonder BBB

Anton Verleun is ‘echt ontzettend teleurgesteld en ook wel boos’ over de gang van zaken. Dat zei de BBB-fractievoorzitter vanmorgen op de lokale zender Radio M Utrecht. Zijn partij, de winnaar van de provinciale verkiezingen, krijgt waarschijnlijk geen plek in het dagelijks bestuur van de provincie. Er zijn te weinig partijen die met de BBB in zee willen.

Op Twitter reageerde de partij minder genuanceerd. De partij voelt zich ‘buitenspel gezet door de gevestigde orde’, en met haar ook de 85.890 kiezers die op de partij hebben gestemd. “Wij betreuren de gang van zaken en zullen op korte termijn met een nadere duiding komen richting onze achterban.”

Gesprek liep stuk op windmolens en zonneparken

Informateur Anne Lize van der Stoel probeerde de afgelopen maanden een coalitie te smeden tussen BBB en GroenLinks, de partij die slechts een fractie minder stemmen kreeg dan de partij van voorvrouw Caroline van der Plas. De tegenstellingen bleken echter te groot om te overbruggen. Het gesprek liep vooral spaak op de energietransitie.

GroenLinks wil vasthouden aan de regionale energiestrategie die met Utrechtse gemeenten en waterschappen is afgesproken. Daarvoor moeten windmolens en zonneparken worden bijgebouwd, en die zullen vooral in landelijk gebied komen. BBB wil het landelijk gebied juist graag open houden en maakt zich zorgen om negatieve bijeffecten van windmolens.

Twee informateurs moeten oplossing zoeken

Van der Stoel adviseerde maandagmiddag nog een alternatief met daarin BBB en een rijke schakering aan politieke partijen: VVD, CDA, ChristenUnie, Volt, SGP en JA21. ChristenUnie zag na het lezen van het gespreksverslag tussen GroenLinks en BBB echter geen heil in een verder gesprek met BBB. Daarvoor lijken de standpunten van de ChristenUnie en GroenLinks op het gebied van duurzame energie te veel op elkaar.

De Utrechtse Statenleden hebben maandagavond afgesproken dat GroenLinks en VVD allebei een informateur aanstellen die samen op zoek gaan naar een coalitie die wel optelt tot een meerderheid van 25 zetels. “Ik vind het jammer dat het niet is gelukt met de BBB”, zegt André van Schie, fractievoorzitter van de VVD. “We hebben een speciale opdracht om het onderliggende sentiment van de BBB-stemmers mee te nemen. Dat wordt op deze manier wel erg ingewikkeld.”

