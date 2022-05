Finland zet vaart achter lidmaatschap: ‘Navo staat op het punt sterker te worden’

Lange tijd werd het tijdspad in het midden gelaten, maar nu is het duidelijk: Finland zal ‘zonder uitstel’ aankloppen bij de Navo met het verzoek lid te worden van het militaire bondgenootschap. Dat hebben de president en de premier van het land, Sauli Niinisto en Sanna Marin, aangekondigd in een gezamenlijke verklaring.

“We hopen dat de nationale stappen die nodig zijn om deze beslissing te nemen de komende dagen snel zullen worden genomen.”

De Russische invasie van Oekraïne heeft de neutrale landen Finland en Zweden in de armen van de Navo gedreven. President Poetin heeft geëist dat de Navo geen enkel nieuw lid meer mag aannemen, maar bereikt nu het tegenovergestelde effect.

Schijnwerpers gericht op sociaaldemocraten van Marin

In beide Scandinavische landen is de publieke opinie in korte tijd omgeslagen naar groot enthousiasme voor het Navo-lidmaatschap. In Finland kwam steun daarvoor jarenlang nooit boven de 25 procent uit. In een recente peiling is dat 76 procent.

Marin en Niinisto hebben strikt genomen niet de bevoegdheid om te beslissen over het lidmaatschap. Die ligt bij het parlement. Alle schijnwerpers zijn gericht op de regerende sociaaldemocraten van Marin. Hun standpunt is beslissend voor een parlementaire meerderheid. Zaterdag komen zij met een verklaring, maar nu al is duidelijk dat de partij zich achter het Navo-lidmaatschap schaart.

Neutraliteit van Zweden

Een dag later doen de (eveneens regerende) sociaaldemocraten in Zweden hetzelfde. Binnen die partij is de discussie verhitter, omdat de neutraliteit van Zweden veel meer historisch-ideologische wortels heeft dan in Finland. Een uitgesproken minderheid binnen de sociaaldemocraten is nog steeds tegen het Navo-lidmaatschap. Maar het is ondenkbaar dat Zweden het voorbeeld van Finland niet zal volgen.

Na hun aanvraag zullen beide landen niet onmiddellijk Navo-lid zijn. Er volgen vaste Navo-procedures, waaronder noodzakelijke ratificatie door alle parlementen van de huidige Navo-lidstaten. Dat proces kan normaal gesproken een paar jaar duren, maar in dit geval zou de uitbreiding naar 32 lidstaten al binnen een paar maanden een feit kunnen zijn.

‘Navo staat op het punt sterker te worden’

Over die tussenliggende periode zijn er zorgen over mogelijke Russische (cyber)aanvallen op beide landen. Finland deelt een grens van ruim 1300 kilometer met Rusland. Moskou heeft al gedreigd met niet nader gespecificeerde ‘consequenties’.

Tijdens een bezoek aan Helsinki, woensdag, zei de Britse premier Boris Johnson dat Finland en Zweden kunnen rekenen op militaire rugdekking voor de periode dat hun Navo-lidmaatschapsaanvraag loopt.

Geen enkel Navo-land zal hindernissen opwerpen tegen de aspirant-leden. Integendeel: vooral de komst van de grote en professionele Finse krijgsmacht is een aanwinst voor het bondgenootschap. “Finland heeft besloten bij de alliantie te komen”, was de enthousiaste reactie van de Litouwse minister van buitenlandse zaken, Gabrielius Landsbergis, op de verklaring vanuit Helsinki. “De Navo staat op het punt sterker te worden en de Baltische regio wordt veiliger.”

Lees ook:

Poetin duwt Finland en Zweden naar de Navo

Wat de Russische president juist niet wilde, lijkt door zijn oorlog toch te gebeuren: uitbreiding van de Navo.