‘Fijn dat wij nu aan zet zijn’, aldus Drentse BBB

Premier Mark Rutte maakte vrijdagavond bekend dat het CDA opnieuw wil onderhandelen over de stikstofafspraken. De coalitiepartijen gaan akkoord, maar zetten de onderhandeling in de wacht. Ze wachten eerst de collegeakkoorden in de provincies af. Trouw volgt de komende maanden de collegevormingen van de provincies Drenthe en Zuid-Holland op de voet, en haalde daar alvast reacties.

Het ziet ernaar uit dat de koers van de provincies de coalitieonderhandelingen gaat bepalen. Een belangrijk onderwerp is de 2030-deadline, die volgens CDA-leider Wopke Hoekstra niet haalbaar is. 2030 is het jaar waarin volgens het huidige coalitieakkoord stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. Volgens de wet ligt die deadline nog op 2035.

Fractievoorzitter BBB in Zuid-Holland, Hans Veentjer, vindt het vreemd dat het kabinet het voorlopig ‘aan de provincies overlaat’. “We krijgen geen duidelijkheid vanuit het kabinet. We weten niet wat moet en kan.” Gert-Jan Schuinder van de BBB in Drenthe noemt de houding van het kabinet lui. “Wat verwacht het kabinet dat we inleveren? Volgens mij hopen ze gewoon dat iedereen tot rust komt en geven ze zichzelf tijd.”

‘Sterker opkomen voor de belangen van de regio’

Toch lijken de provincies, en met name winnaar BBB, aan zet. Daar is Willemien Meeuwissen van de VVD in Drenthe blij mee. “We vragen al lang om meer regie in onze provincie, zeker in het huidige stikstofbeleid. Het beleid werkt niet, dat zei ik ook tegen Tweede Kamerlid Sophie Hermans (VVD). Wij zijn het eens met de BBB, bijvoorbeeld als het gaat om 2035 in plaats van 2030.”

Ook Bart van Dekken van het CDA in Drenthe is enthousiast over de ruimte voor de provincies. “We moeten opnieuw kijken naar afspraken in het coalitieakkoord over de termijnen van onteigenen en stikstof.” Hij noemt het verlies van zijn partij, en van de andere coalitiepartijen, een signaal. “Het kabinet moet sterker opkomen voor de belangen van de regio. De plannen van BBB Drenthe klinken als muziek in mijn oren.”

‘Ook D66 lijkt te schuiven’

Volgens Jeanette Baljeu van de VVD in Zuid-Holland valt het wel mee met hoeveel meer ruimte de provincies nu hebben. “De kaders zijn duidelijk. In juli dienen we onze gebiedsplannen in en daarmee hebben we ons aan de wet te houden.” Wat betreft de mogelijke verschuiving 2030-2035 wijst Baljeu opnieuw naar de wet: “Dan geldt 2035 als deadline.”

Wat vindt de BBB? “We vinden het fijn dat we aan zet zijn”, zegt Schuinder uit Drenthe. “Landelijke partijen zeggen dat ze beter naar het platteland en de regio willen luisteren. Leg het dan ook echt bij ons neer en blijf er landelijk van af.” Schuinder is pas tevreden als 2035 niet meer een deadline is, maar een streefdatum.

Veentjer uit Zuid-Holland (BBB) sluit zich daarbij aan. “Er lijkt gelukkig wel meer ruimte om te schuiven naar 2035. Zelfs bij landelijke partijen waar we dat voorheen niet van verwachtten, zoals D66, lijkt dat te ontstaan.”

D66, GroenLinks en PvdA in Zuid-Holland reageerden niet op vragen om een reactie.

