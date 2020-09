Farid Azarkan gekozen tot lijsttrekker van Denk, leden willen dat Kuzu toch terugkeert in de politiek

Farid Azarkan zal de lijsttrekker zijn van Denk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Geheel volgens de verwachting is zijn kandidatuur zaterdag bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering van de partij. Azarkan, sinds maart ook de fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer, was voorgedragen door het bestuur. Hij was de enige kandidaat.

“Denk is de komende jaren hard nodig om Nederland eerlijk en rechtvaardig te maken”, zei Azarkan tijdens de ledenvergadering. “Ik beloof dat ik met alle kracht aan die verandering leiding zal gaan geven.” Wie er verder namen Denk op de lijst zal komen te staan wordt later bekend gemaakt. Geïnteresseerden kandidaten hebben nog tot woensdag om zich bij het partijbestuur te melden.

Denk-oprichter Selçuk Öztürk zal in elk geval niet terugkeren op de lijst. Hij was tot dit voorjaar nog voorzitter van de partij, maar na een ruzie met medeoprichter Tunahan Kuzu en Azarkan legde hij begin juni zijn taken neer. Eerder zei hij al dat hij niet de ambitie had om na de verkiezingen nogmaals Kamerlid te worden.

Machtsstrijd

Ook Kuzu is niet van plan zich opnieuw kandidaat te stellen. Begin maart trad hij terug als politiek leider, omdat het leiderschap een ‘te grote impact op zijn privéleven’ had gekregen. Hij zou tot de verkiezingen aanblijven als Kamerlid, maar dan de politiek verlaten. Niet veel later maakte HP/De Tijd bekend dat Kuzu zich in 2018, na het beëindigen van een buitenechtelijke relatie ‘grensoverschrijdend’ zou hebben gedragen. Een machtsstrijd tussen Öztürk en Kuzu die al langer woedde, kwam erdoor in een stroomversnelling. Ook Azarkan raakte bij het zeer publiekelijk uitgevochten conflict betrokken.

Ondanks die onrust, die aanhield tot de Kamerleden het in mei weer bijlegden, zien de lokale afdelingen van Denk Kuzu niet graag vertrekken. Voorafgaand aan de ledenvergadering vroegen zij hem in een open brief zijn besluit de politiek te verlaten te heroverwegen. “Wij begrijpen dat de afgelopen maanden en jaren zwaar zijn geweest voor jou”, schrijven de lokale leden. “Je hebt je keihard moeten inzetten, niet alleen als Kamerlid, maar ook als steunpilaar voor vele lokale fracties. Jij was diegene die drie jaar terug een beroep heeft gedaan op ons, om onder het dak van DENK te bouwen aan een gezamenlijke toekomst waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voorop staan. Nu doen wij een beroep op jou, omdat jouw taak er nog niet opzit.”

Het is nog niet bekend of Kuzu ook gehoor geeft aan de oproep. Hij heeft nog niet publiekelijk op de brief gereageerd.

