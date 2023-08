F-16-trainingen Oekraïners uitgesteld, piloten moeten eerst taalcursus volgen

Het voornemen van Denemarken – dat samen met Nederland leidend is in de F-16-coalitie voor Oekraïne – om deze maand te beginnen met de trainingen voor Oekraïens luchtmachtpersoneel is te optimistisch gebleken. Die oefeningen op Deense bodem beginnen waarschijnlijk pas in oktober.

Daarmee komt de tijdsplanning in het gedrang. Tijdens de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius, vorige maand, sprak onder anderen demissionair defensieminister Kajsa Ollongren van ‘een fase tussen augustus en begin volgend jaar, waarin je moet zorgen dat de mensen opgeleid zijn’ voor het vliegen én eventuele vechten met een F-16-toestel.

De coalitie van Navo-landen die willen voldoen aan de vurige Oekraïense F-16-wens is uitgedijd naar twaalf. Nederland en Denemarken spelen een aanvoerdersrol in die coalitie, waaraan onder meer ook België, Canada, Noorwegen en Polen deelnemen. “We beginnen in augustus in Denemarken”, zei Ollongrens (waarnemende) Deense ambtgenoot Troels Lund Poulsen in Vilnius.

Volgens de Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, ‘zorgt Denemarken ervoor dat ze vanaf het derde kwartaal dit jaar daadwerkelijk met de trainingen kunnen starten’. De hoogste militair van Nederland zei dat dinsdagavond in het NPO 1-radioprogramma Dit is de dag. Het Deense ministerie van defensie reageert niet meteen op vragen over dit onderwerp.

Specifiek Engels jargon

Wat wel deze maand begint, zijn de Engelse taaltrainingen voor ongeveer acht Oekraïense piloten. Het Amerikaanse F-16-systeem is ingewikkeld. Zowel voor de handleidingen als in het gebruik is beheersing van een heel specifiek Engels jargon noodzakelijk. “Het zijn niet de makkelijkste boeken”, aldus een defensiewoordvoerder. De taalcursussen worden gegeven in het Verenigd Koninkrijk.

Normaal gesproken duurt een opleiding tot F-16-piloot enkele jaren. Het programma dat voor de Oekraïners is uitgedacht, is een stoomcursus van vier tot acht maanden. Niet alleen piloten, maar ook onderhoudsmonteurs, operationele planners en ander ondersteunend grondpersoneel moeten die training krijgen.

Eichelsheim herhaalde op de NPO-radio wat militaire experts al maandenlang zeggen: dat de verwachtingen over Oekraïense inzet van de F-16’s als sleutelfactor in de oorlog te hoog gespannen zijn. “Je moet niet verwachten dat dit de goudklomp is waardoor de oorlog ineens gewonnen wordt. Het is wel onderdeel van de langetermijnondersteuning die we bereid zijn te leveren aan Oekraïne.”

De trainingen in Denemarken worden gehouden op een aantal locaties waaronder de vliegbasis Skrydstrup, ruim vijftig kilometer van de Duitse grens.

Nederland richt zijn inspanningen op een gepland trainingscentrum in Roemenië, waar de opleidingen van de Oekraïners in een later stadium doorgaan. Daarbij speelt een civiele partij uit de defensie-industrie een hoofdrol. Als het project doorgaat, stelt Nederland F-16’s beschikbaar voor trainingsdoeleinden.

VS zeggen nog geen toestemming te kunnen geven bij gebrek aan plan

Mocht het uiteindelijk komen tot daadwerkelijke levering van F-16’s aan Oekraïne, dan is daarvoor aparte Amerikaanse toestemming nodig. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde vorige week dat Washington nog geen concreet F-16-trainingsprogramma had ontvangen van de Europese bondgenoten, waardoor het ook niet mogelijk zou zijn om een formeel Amerikaans fiat te geven voor het gebruik van onder meer de (militair geheime) handleidingen en de vluchtsimulatoren.

Bij gebrek aan een trainingsprogramma kunnen de Amerikanen volgens CNN ook geen knoop doorhakken over eventuele bijstand door Amerikaanse F-16-piloten bij het opleiden van de Oekraïners.

CNN baseerde zich onder meer op een gelekt memo van de luchtmacht. Met dat lek (over vermeend getreuzel aan Europese kant) zou Washington willen voorkomen dat in Europa het beeld ontstaat van tegenstribbelende Amerikanen bij de F-16-ondersteuning van Oekraïne.

