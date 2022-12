Extreemrechtse Hitler-bewonderaar die het vooral moest hebben van opschudding

Joop Glimmerveen, voormalig voorman van de extreemrechtse Nederlandse Volks Unie (NVU) is zondag op 94-jarige leeftijd overleden. Glimmerveen, die Adolf Hitler bewonderde en de Holocaust ontkende (‘volgens mij is er niet één Jood vergast’), boekte nimmer echt politiek succes – maar trok als extreemrechtse provocateur vooral veel aandacht.

Zijn overlijden werd zondag op sociale media door de NVU bekendgemaakt (‘Rust in vrede kameraad’). Glimmerveen was vooral in de jaren zeventig en tachtig de verpersoonlijking van de NVU, en sloeg geen demonstratie van zijn kameraden over. Niemand bejubelde Adolf Hitler zo schaamteloos en openlijk als Glimmerveen (‘Ik ontken dat die man een misdadiger was’) en Glimmerveens antisemitisme en racisme waren berucht. Zijn onversneden haat ging Hans Janmaat, de leider van de concurrerende Centrum Partij/CP86, veel te ver, wat mogelijk verklaart waarom Janmaat (‘Een Joodse insluiper’, volgens Glimmerveen) wel Kamerzetels veroverde en hijzelf nooit.

Stapje rechts van de Boerenpartij

De gewezen boekhouder en oud-Koreavrijwilliger Joop Glimmerveen belandde in de jaren zestig in extreemrechts vaarwater. Destijds bestonden er veel verschillende extreemrechtse clubjes, Glimmerveen heeft nog met enkele geestverwanten geprobeerd die samen te smeden tot één partij. Maar onderling geruzie – daar zijn extreemrechtse groeperingen altijd goed in geweest – maakte dat kansloos. Dat er ruimte was voor zo’n geluid was niet zo gek bedacht. De Boerenpartij wist in die jaren politiek stevig te scoren, waarom niet nog een stapje meer naar rechts?

Vaste grond onder de voeten kreeg Glimmerveen, geboren Utrechter, in Den Haag. Daar werd in 1971 de Nederlandse Volks Unie (NVU) opgericht. Glimmerveen, die zichzelf het liefst nationaalsocialist noemde, viel daar op met een onverhuld racistische boodschap. Om écht politiek succesvol te zijn had het volgens hem niet zoveel zin terug te kijken naar het verleden, maar vooral naar de problemen van vandaag de dag. “Geen enkele andere partij beweert zelfs zich in te zetten voor het biologisch voortbestaan van ons volk... Dit biologisch voortbestaan wordt ernstig bedreigd”, sprak hij dus, waarop een tirade volgde tegen Surinamers en ‘buitenlandse arbeiders’, ‘vreemde elementen in ons volk’ die ‘Nederlandse buurten terroriseerden’.

Nooit ver weg bij demonstraties tegen asielzoekers

Het is dit soort gedachtegoed waarmee de NVU zich steeds vaker en nadrukkelijker profileerde, tot op de dag van vandaag. Bij demonstraties tegen asielzoekers of voor het behoud van Zwarte Piet is de NVU-aanhang nooit ver weg. En anders vraagt de club zelf een demonstratie aan – ook dat levert publiciteit op.

Net als andere extreemrechtse clubjes kende ook de NVU lange tijd veel interne conflicten en intriges. Glimmerveen droeg daar het zijne aan bij, maar flirtte ook als het zo uitkwam met de partij van Hans Janmaat – totdat hem duidelijk werd dat hij daar nooit eerste viool zou spelen. De ruziezoeker Glimmerveen moest het daarom toch vooral hebben van aandacht én opschudding, wat hem de nodige veroordelingen en straffen opleverde. Daar lag hij niet wakker van. Het maakte hem immers tot ‘martelaar’, en zoiets doet het tenslotte in bepaalde kringen ook altijd goed.

De harde hand van Kusters, voorman van de Nederlandse Volksunie

‘Binnen de beweging heeft jarenlang de ‘mantel der liefde’ alles bedekt. Nooit kon en mocht men kritiek hebben op personen of denkwijzen’, erkent Constant Kusters het jarenlange gebrek aan structuur en democratie binnen de Nederlandse Volksunie (NVU).