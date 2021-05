Extra staatssecretaris verklaart enorme druk op Binnenhof

De hoge werkdruk op het Binnenhof eist zijn tol. En dat besef dringt door bij het kabinet en de Tweede Kamer. Een dag nadat bekend werd dat minister Bas van ’t Wout van economische zaken een burn-out heeft, schuift er in de vorm van een extra staatssecretaris versterking aan op zijn ministerie. VVD-partijgenoot en Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius is deze dinsdag beëdigd als tweede staatssecretaris, naast CDA’er Mona Keijzer. Yeşilgöz zal verantwoordelijk zijn voor klimaat en energie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat op haar beurt in gesprek met premier Mark Rutte om ‘meer voorspelbaarheid’ te brengen in de Kameragenda. Ook dat moet de druk iets wegnemen.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het ministerie van economische zaken en klimaat druk doende met de economische gevolgen ervan. Van ’t Wout, die er pas sinds januari minister was, was samen met de ministeries van sociale zaken en financiën verantwoordelijk voor de coronasteunpakketten die getroffen ondernemers door de crisis moeten slepen. Ook het klimaatakkoord en de afhandeling van de gasproblematiek in Groningen vallen onder zijn bewind. Afgelopen donderdag meldde hij zich ziek voor de ministerraad. Drie dagen later, op Tweede Pinksterdag, bleek er meer aan de hand. Hij is in ieder geval de komende drie maanden uit de running.

Stoelendans

Voor de tweede keer in een jaar tijd zorgt het voor een stoelendans onder bewindslieden. Nadat oud-minister Bruno Bruins van medische zorg tijdens een coronadebat een flauwte kreeg en overwerkt bleek, werd PvdA’er Martin van Rijn ingevlogen om de corona-aanpak in goede banen te leiden. Nu is het Stef Blok, minister van buitenlandse zaken, die Van ’t Wout de komende drie maanden vervangt. Zijn functie wordt waargenomen door Sigrid Kaag, nu nog minister van buitenlandse handel. Daardoor komt het D66-fractievoorzitterschap voorlopig weer in handen van Rob Jetten.

Maar ook buiten het kabinet bezwijken politici onder de hoge werkdruk. Kamervoorzitter Bergkamp benadrukt dat het hard werken is in Den Haag. “Dat hoort erbij.” Maar zij wil kijken of het af en toe wat minder kan. “Een balans tussen werk en privé is belangrijk, voor iedereen en ook voor Kamerleden”, aldus de voorzitter. ‘Wees alstublieft zuinig op elkaar en jezelf’, waarschuwde oud-Kamervoorzitter Khadija Arib twee jaar geleden ook in een brief vlak voor het zomerreces. Er is minder rust in de Kamer, zei Arib ook drie jaar geleden in NRC Handelsblad. ‘Volksvertegenwoordiger zijn is een vak, je moet het leren. Maar die tijd is er niet meer’, aldus Arib. Het zorgde er volgens de oud-Kamervoorzitter voor dat een aantal Kamerleden er even tussenuit moest of zelfs helemaal afhaakte.

Omtzigt

Zo zit het veel besproken CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt al sinds eind maart overwerkt thuis. Dinsdag liet hij op Twitter weten dat hij voorlopig niet terugkeert naar het Binnenhof. ‘Het herstel vergt helaas langer dan ik zelf hoopte.’ De komende zestien weken laat hij zich vervangen door CDA’er Henri Bontenbal. Ook zijn partijgenoot Harry van der Molen is al enkele weken thuis wegens overspannenheid. Van der Molen hoopt in de zomer weer terug te zijn en wordt momenteel vervangen door Joba van den Berg.

Eerder was ook D66’er Rens Raemakers even uit de running omdat hij overwerkt was. ‘Het werk in Den Haag is hectisch, voor Kamerleden en bewindspersonen. Burn-out ligt op de loer en dat komt door arbeidsomstandigheden, maar ook door groot verantwoordelijkheidsgevoel’, zei hij op Twitter in reactie op het nieuws van Van ’t Wout. Ook voormalig Kamerleden Zhini Özdil (GroenLinks) en Arno Rutte van de VVD bezweken onder de enorme werklast. Rutte koos daardoor voor een baan buiten het Binnenhof. Raemakers wijt de hoge werkdruk onder meer aan een gebrek aan ondersteuning. Maar ook de wildgroei aan moties en debatten kan daar invloed op hebben gehad, concludeerde een werkgroep twee jaar geleden onder leiding van SGP-leider Kees van der Staaij.

