Extra kabinetsoverleg over corona, mogelijk nieuwe maatregelen voor Kerst

Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het Outbreak Management Team OMT, het team van deskundigen dat het kabinet adviseert, is bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Waarschijnlijk volgt deze week, mogelijk dinsdag al, nog een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Diederik Gommers, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, liet zich zaterdag in het AD kritisch uit over de corona-aanpak. Hij vindt dat het kabinet veel sneller moet ingrijpen als het virus oplaait. De crisisoverleggen beslaan volgens hem te veel dagen en de maatregelen gaan daarna ook nog eens te laat in.

Rutte had dinsdag op de persconferentie al gezegd dat het kabinet extra maatregelen niet uitsloot, als het aantal besmettingen zou blijven stijgen. Die zouden dan nog voor de kerst worden aangekondigd. Een dag later zei Rutte tegen de Tweede Kamer dat kerst zou worden ontzien bij eventuele zwaardere maatregelen. Dat betekent dat mensen met de kerstdagen maximaal drie mensen mogen ontvangen.

Hoogste aantallen sinds eind oktober

Om welke strengere coronamaatregelen het kan gaan, wilde de premier nog niet kwijt. Dat is ook afhankelijk van de besmettingscijfers. Wel liet Rutte in het debat doorschemeren dat het kan gaan om maatregelen voor het onderwijs of voor niet-essentiële winkels. “Dat zijn hele moeilijke vraagstukken, met vergaande economische gevolgen.”

Vrijdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat er dat etmaal 8894 positieve tests waren gemeld. Donderdag waren er bijna 8800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede coronagolf. Het aantal besmettingen per week, dat een betere indicatie geeft dan dagcijfers, liet een forse stijging zien. Het ging in de laatste week om 51.000 positief geteste mensen, tegen iets meer dan 35.000 in de week ervoor.

Het kabinet stelde medio oktober een gedeeltelijke lockdown in om de verspreiding tegen te gaan. Sindsdien is onder meer de horeca gesloten en zijn de toegestane groepsgroottes teruggebracht.

Naast Rutte en de vicepremiers Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en Carola Schouten zijn ook de ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes, Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Ferd Grapperhaus en Arie Slob aanwezig.

Het Catshuisberaad begint in de ochtend. Afgelopen zondag was de laatste keer. In de maanden daarvoor waren deze overleggen niet elke week.

Lees ook:

De schuldige van de coronapandemie? In China hoor je er niemand meer over

Het drama dat zich een jaar geleden in Wuhan afspeelde, is vervat in een knap staaltje propaganda. Correspondent Eefje Rammeloo ziet hoe Wuhanezen bij een tentoonstelling over die tijd hun hart ophalen aan gezamenlijke, maar selectieve herinneringen.