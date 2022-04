Excuses van Kaag voor grensoverschrijdend gedrag, maar de onrust bij D66 is nog niet weg

Sigrid Kaag betuigt spijt. Maar of het genoeg is om de rust in D66 terug te doen keren, is onduidelijk.

Excuses maken als politicus, hoe doe je dat? Sigrid Kaag wilde het letterlijke woord ‘excuses’ niet in de mond nemen. De leider van D66 heeft gekozen voor een eigen woord: ‘spijt’. Dat gaat volgens haar “dieper dan excuses maken en veel meer over wat ik mezelf kwalijk neem”.

“Het spijt mij”, zijn de drie woorden waarmee Kaag eigen fouten heeft erkend in de integriteitskwestie die haar partij op de kop heeft gezet. Kaag vindt dat ze te afstandelijk heeft gereageerd op de vrouw die slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. “Uit menselijk oogpunt had ik dat anders moeten doen.”

In de grootste crisis binnen D66 sinds haar aantreden, maakt Kaag een knieval. Er is op een veel te zakelijke manier omgegaan met het slachtoffer in de MeToo-affaire. Een prominente D66-adviseur is schuldig bevonden aan stalking en bedreiging. Toen het slachtoffer zich bij Kaag persoonlijk meldde, wees die haar door naar het partijbestuur. Kaag drong er niet op aan dat het partijbestuur de zaak opnieuw bekeek toen duidelijk werd dat stappen tegen de dader uitbleven. “Dat neem ik mezelf kwalijk.”

Onvoldoende ingegrepen

Het partijbestuur gebruikt wel het woord ‘excuses’. In 2016, 2020 én 2021 is er door opeenvolgende voorzitters van de partij onvoldoende ingegrepen, terwijl de veiligheid binnen de partij wel hun verantwoordelijkheid was, aldus de huidige partijvoorzitter Victor Eberhart. “Er had moeten worden opgetreden.” Het slachtoffer heeft daardoor ‘veel moeten verduren’, erkent hij.

Met de nederige erkenning van fouten hopen zowel Kaag als het partijbestuur het vertrouwen terug te winnen bij zowel het slachtoffer als de ongeruste leden van partij. Maar de breuk die de zaak nu al heeft achtergelaten zit diep. Het slachtoffer heeft nog geen enkel vertrouwen in de goede afloop, liet zij donderdag weten via de Volkskrant. De leden van de partij reageren afwachtend.

Een probleem is dat het partijbestuur zelf niet goed kan verklaren waarom het pas deze week tot nieuwe inzichten is gekomen in de zaak. Het bestuur heeft al sinds maart 2021 een vertrouwelijk rapport liggen met duidelijke conclusies van een extern onderzoeksbureau dat er sprake was van stalken en bedreigen. Toen kwamen er geen disciplinaire maatregelen, nu wel. De man is uit de partij gezet.

Volgens het partijbestuur is dat besluit gevallen na een serieuze ‘nieuwe weging’ en niet als reactie op onrust in de partij. Die onrust ontstond na onthullingen dat het partijbestuur de conclusies uit het rapport stil heeft gehouden.

Beperkt

Sigrid Kaag houdt vol dat haar rol in de zaak beperkt is geweest. Ze had er alle vertrouwen in dat het partijbestuur de zaak goed zou oplossen, daarom verwees zij de vrouw juist door. Zij zocht tot nu toe zelf geen contact met het slachtoffer. Eerst omdat zij zich als politiek leider niet wilde bemoeien met een onafhankelijk onderzoek. Later, omdat het partijbestuur bezig was met advocaten een oplossing te zoeken. Ze kon het vertrouwelijke rapport niet lezen, al had ze gewild, omdat het juist vertrouwelijk was vanwege de privacy van de vrouw.

Of de woorden van spijt de deuk in Kaags politieke leiderschap kunnen herstellen, moet de komende tijd blijken. “Ik heb de lat niet gehaald”, zei ze donderdag, verwijzend naar de hoge standaard van moreel leiderschap die haar politieke mantra is. Kaag riep eerder zelf vrouwen die zich in de partij onveilig hebben gevoeld, op zich te melden. “Wees niet stil, riep ik iedereen op. Maar dat kan alleen als die mensen ervaren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun signalen.” Kaag belooft dat die zorgvuldigheid er alsnog komt.

Op 13 mei houdt D66 een ledenbijeenkomst. Dan moet blijken of Kaag de achterban heeft overtuigd. Met het slachtoffer lopen onderhandelingen over schadevergoeding, op haar eigen aandringen.

Lees ook:

#MeToo-affaire is test voor ‘delegerende’ leiderschapsstijl van Kaag

Sigrid Kaag bemoeit zich weinig met het dagelijkse reilen en zeilen bij D66. Dat maakt haar kwetsbaar, nu de partij op zijn kop staat over #MeToo.