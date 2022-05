Europese burgers: Eén enkel land mag plannen niet meer blokkeren

Het moet afgelopen zijn met de mogelijkheid dat één enkel land een Europees besluit kan tegenhouden. Een meerderheid van landen moet genoeg zijn om zaken door te zetten, vinden de Europese instituties, nationale parlementen en Europese burgers.

De Conferentie voor de Toekomst van Europa, een ingewikkelde operatie van een jaar aan vergaderingen met burgers, maatschappelijke organisaties en ook Brusselse ambtenaren en politici, is Europa het min of meer eens geworden over de richting die het op moet. Het moet sneller en beter, is de conclusie, en dat laatste betekent: meer gezamenlijk.

De 325 conclusies die de conferentie heeft opgeleverd weerspiegelen de stemming van het moment over Europa. Die is bijzonder eensgezind, zo met de coronacrisis bijna achter de rug en een de oorlog aan de oostgrens.

De voorstellen bevatten onder meer ideeën om het Europees Parlement het recht te geven wetten te initiëren, om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan en ook voor transnationale kieslijsten.

Niet unaniem

De groep kon het niet overal over eens worden. Over de vraag of nieuwe landen mogen toetreden tot de Europese Unie, als de andere landen het daar niet unaniem mee eens zijn, bleef verdeeldheid. Die was er ook over de vraag of er een Europees leger moet komen.

Dubravka Suica, de Eurocommissaris voor democratie, noemde het moment dat de conclusies werden vastgesteld ‘historisch’. “De burgers hebben me echt verbaasd”, zei ze, want ze had verwacht dat ze minder betrokkenheid zouden tonen met wat er in Brussel wordt gedaan en besloten.

De voorstellen uit de conferentie zullen volgende week worden vastgesteld door de Europese Commissie. Daarna is het aan de lidstaten in hoeverre de uitkomsten daadwerkelijk tot verandering zullen leiden.

‘EU-superstaat’

Nationalistische politici reageerden furieus. Zaterdag liep een groep politici van de rechtervleugel weg uit de plenaire zaal in Straatsburg, uit onvrede met de uitkomsten. Die zouden volgens hen leiden tot een ‘EU-superstaat’, waarin burgers niets te zeggen hebben.

Maar volgens europoliticus Guy Verhofstadt, één van de voorzitters van de Conferentie, is de uitkomst juist heel goed. “De meeste mensen zijn vóor Europese samenwerking, alleen vinden ze dat de EU beter kan werken. Ik vind dat ook.”

Europarlementariërs willen nu gaan proberen om de Europese verdragen zo te gaan wijzigen dat de voorstellen ook werkelijkheid kunnen worden. Een motie van die strekking komt al volgende week ter stemming in het Europees Parlement in Straatsburg.

