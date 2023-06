Europees Parlement regelt zwangerschapsverlof voor alle landen, maar niet voor zichzelf

Toen PvdA-Europarlementariër Lara Wolters voor de eerste keer zwanger was, twee jaar geleden, was het nogal een openbaring. Wolters ontdekte dat het Europees Parlement weliswaar verlofregelingen voor werknemers in heel Europa regelt, maar dat het zelf geen enkele regeling voor zwangere politici heeft. Ze sprong meteen in de actiestand: dat moest anders.

Nu is Wolters wéér in verwachting, en ze is niet de enige. In het Europees Parlement in Straatsburg zijn vier vrouwen hoogzwanger. Ze komen zo lang het nog kan naar Straatsburg, waar de maandelijkse stemmingen zijn. Maar eigenlijk zouden ze graag normaal bevallingsverlof hebben.

Dinsdag stond Wolters met een petitie bij parlementsvoorzitter Roberta Metsola, in het gezelschap van drie andere zwangere politici en een aankomend vader. Tussen Wolters’ eerste en nu is niets veranderd. “We zijn minstens tien brieven, resoluties en speeches verder. Ik en collega’s vinden dat het niet van deze tijd is dat het parlement geen verlofregeling kent. Nu zijn er vier tegelijk zwanger en zeggen we: het heeft lang genoeg geduurd”, zei ze.

Ouderwets en oneerlijk

Wolters vindt het niet alleen ouderwets dat er bij haar werkgever geen verlof is, ze vindt het ook oneerlijk voor kiezers. “Mensen die hun stem gaven aan iemand die er tijdelijk uit is, zijn in het parlement niet vertegenwoordigd”, zegt Wolters. “Hun stem gaat verloren.” Zij wil dat het voor Europarlementariërs mogelijk wordt elektronisch te stemmen, zoals dat ook kon tijdens de pandemie, of dat het mogelijk wordt om je stem over te dragen aan een ander.

Wolters kreeg steun van een lange lijst van collega’s uit alle mogelijke politieke hoeken, die maandagavond allemaal in het parlement vroegen om een oplossing voor het probleem. Wat dat precies moet zijn is nog niet duidelijk. Een officieel ouderschapsverlof instellen betekent een herziening van de Europese Kieswet, en dat is nogal een procedure. Nu wil Wolters kleinere aanpassingen die, voor zover zij zelf kan zien, worden ingevoerd zonder dat er een kieswet voor hoeft te worden veranderd.

Niet zo eenvoudig om elektronisch te stemmen

“U heeft vier kinderen, u kent het probleem”, zei ze dinsdag tegen Metsola. Die zette zonder aarzelen haar handtekening onder de petitie die de PvdA-politicus haar aanbood.

“Ik ben ermee bezig”, zei de voorzitter. “De zaak is in beweging. Maar ik weet niet of ik het al geregeld heb voordat jullie je kind krijgen.” Volgens Metsola is het iets minder eenvoudig dan Wolters het doet voorkomen. Politici die elektronisch stemmen, stemmen niet anoniem. De mogelijkheid om een stem over te dragen kan een uitkomst bieden, maar er is nog ruzie over de vraag wie daarvoor in aanmerking komt.

Toch moet het lukken, hoopt Lara Wolters, die inmiddels weet dat dergelijke argumenten ook ooit een rol speelden bij de nationale parlementen. Daar konden politici ook niet met zwangerschapsverlof, totdat het wel kon.

