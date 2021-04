Europees Hof: crèche mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat een overheid de vaccinatie van een kind als voorwaarde kan stellen voor diens toelating op een crèche. De uitspraak kan ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop Europese overheden zullen omgaan met de coronavaccinatie voor kinderen.

De zaak waarom het ging dateerde nog van voor de pandemie. Hij was aangespannen door een aantal Tsjechische ouderparen, die de vaccinatie van hun kinderen juist wilden tegenhouden. De Tsjechische overheid verplicht ouders om hun kinderen te vaccineren tegen negen ziekten, waaronder mazelen en hepatitis.

Publieke gezondheid heeft voorrang

De ouders kregen geen gelijk. Het Hof erkende dat een vaccinatieplicht weliswaar op gespannen voet staat met het recht op respect voor iemands privéleven, maar dat de publieke gezondheid daarop voorrang heeft. “Deze maatregelen kunnen worden beschouwd als noodzakelijk in een democratische maatschappij”, was het oordeel van de rechtbank. “Het doel moet zijn dat ieder kind beschermd is tegen ernstige ziektes, ofwel door groepsimmuniteit of door vaccinatie.”

Deze zaak ging om vijf ouderparen die wilden dat hun kind zonder inentingen naar een kinderdagverblijf zou kunnen. Eén van de ouderparen had bijvoorbeeld de prik tegen bof, mazelen en rode hond geweigerd en bracht zijn kind toch naar de crèche. Het kind was daar in eerste instantie toegelaten. Maar toen de huisarts na een tijdje het schoolhoofd vertelde dat het kind de verplichte prikken nooit had gekregen, werd het naar huis gestuurd.

De ouders kwamen meteen in verweer, maar zijn nu definitief in het ongelijk gesteld. Een Tsjechische rechtbank bepaalde eerder ook al dat de crèche gelijk had, omdat het niet-ingeënte kind andere kinderen in gevaar kon brengen. Op een kinderdagverblijf zitten immers ook kinderen onder de 14 maanden, die nog geen prik tegen mazelen hebben gekregen. Zij kunnen alleen beschermd worden als hun omgeving wel is ingeënt.

Weinig begrip

De kinderen van de andere ouders waren al meteen bij inschrijving geweigerd. Met zijn allen legden ze hun zaak voor bij het Hof in Straatsburg, omdat ze vinden dat de rechten van hun kinderen werden geschonden, maar ook daar was weinig begrip.

Europa telt meer landen waar vaccinaties verplicht zijn. In Italië mogen niet-ingeënte kinderen niet naar school. In Duitsland worden niet-ingeënte kinderen ook bij kinderdagverblijven geweigerd. Bovendien krijgen ouders er een hoge boete, van 2500 euro, als ze besluiten om hun kinderen inentingen te onthouden. België kent een vaccinatieplicht voor polio en in Frankrijk moeten ouders hun kinderen laten inenten tegen zes ziekten, anders mogen ze net zo min naar het kinderdagverblijf als naar school.

Ook in Nederland speelt de discussie of kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen mogen weigeren. Het lijkt ook hier die kant op te gaan: in december 2020 stelde de Raad van State in een advies aan de regering dat het aanvaardbaar is om vaccinatie verplicht te stellen voor toelating in de kinderopvang als de vaccinatiegraad verder daalt. Dat is steun voor een initiatiefwet van D66 waarmee kinderdagverblijven de mogelijkheid krijgen kinderen zonder prikken te weigeren.

