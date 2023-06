Europees D66-kopstuk Sophie in ’t Veld stapt over naar Volt

Ze is een oudgediende in het Europees Parlement, waar ze al negentien jaar D66 vertegenwoordigt. Maar op de vraag of ze dat bij de komende verkiezingen nogmaals zou willen doen, wilde ze al een tijd geen antwoord geven.

Vrijdag werd duidelijk waarom: In ’t Veld verandert van partij. Ze werd lid van Volt en zegde D66 op. Die partij zegt het te betreuren dat ze vertrekt, maar het is de vraag of de huilbui lang zal duren.

Onlangs werd bekend dat D66 in Tweede Kamerlid Salima Belhaj een goede lijsttrekker ziet. Dat is de tweede keer dat de partij een ander verkiest boven In ’t Veld: in 2019 was Marietje Schaake de beoogd delegatieleider. Dat ging niet door omdat bij D66 de leden uiteindelijk bepalen, en die kozen voor de meer bekende In t Veld.

Als veteraan zou In ’t Veld zich nóg een keer in de strijd kunnen werpen, en dat leek ze aanvankelijk ook van plan. Op het D66-congres van 13 mei jongstleden lanceerde ze nog een nieuw pamflet, ‘een Europees appel’, waarin ze enerzijds het belang van ervaren politici en anderzijds die van gedegen democratische controle op de Europese instellingen onder de aandacht bracht.

‘Europa niet meer uit de crisisstand’

Het is In ’t Veld een doorn in het oog dat de politici in het Europees Parlement zo snel wisselen. Dat zorgt, zegt ze, voor een scheve balans: de lidstaten harken macht naar zich toe, met het argument dat een crisis nu eenmaal minder controle verdraagt. Maar Europa komt al jaren niet meer uit de crisisstand.

Bij een deel van haar oude partij viel In ’t Veld in 2018 voorgoed in ongenade, toen er gedonder was over vergoedingen die ze had gekregen voor overnachtingen in Brussel, waar ze woont. De kwestie bleef haar aankleven, ook nadat ze het volledige bedrag had teruggestort.

In een open brief aan de leden van D66 zegt ze dat Europa bij D66 steeds verder is weggezakt. Het is geen ‘chefsache’, constateert ze. “Europa als verkiezingsthema is officieus van het prioriteitenlijstje afgevoerd.” Naar de nieuwe delegatie sneert ze dat idealen en ideeën ‘loos blijven’ “als je geen mensen aan de knoppen hebt zitten die de weg kennen en invloed hebben.”

Grensoverschrijdend gedrag

Na de overstap van In ’t Veld houdt D66 in het Europees Parlement nog één vertegenwoordiger over: Samira Rafaela. Sinds die laatste werd beticht van grensoverschrijdend gedrag, zijn de partijgenoten niet meer samen gesignaleerd. In haar brief aan de leden van D66 zegt In ’t Veld ook op dat punt teleurgesteld te zijn in D66: “In de afgelopen jaren heb ik moeten waarnemen hoe grensoverschrijdend gedrag in onze partij niet adequaat wordt aangepakt”, schrijft ze.

